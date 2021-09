“ON AIR!” – CATALANI: “Impossibile chiedere di più alla Roma”, CIARDI: “Batto le mani a Pinto sugli esuberi”, ZUCCHELLI: “Nzonzi? Non puoi costringerlo a trasferirsi negli Emirati”, PIACENTINI: “Situazione squilibrata a favore dei giocatori”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il centrocampista che la Roma non ha preso? Basta, vi prego… Non voglio nominare nemmeno più Nzonzi, Fazio, Santon… Pinto? Complimenti intanto per come parla in italiano. C’ha messo la faccia, è stato anche sfrontato, con una bella personalità. Noi siamo stati abituati a Petrachi che parlava più di sé che della Roma, a Sabatini che era troppo verboso, a Monchi che forse non aveva la certezza di quello che diceva. Mi prendo tutto il buono di quanto detto da Pinto. E ci ha dato anche una notizia, e cioè che gli esuberi con la Roma di Mou non avranno nulla a che fare, e io gli batto le mani. Se ritieni che possono essere degli elementi di disturbo, è giusto che rimangano ai margini. A questo punto restatevene all’Axa o a Casal Palocco, godetevi casa vostra, e ciao Fazio, e ciao Santon…a Nzonzi manco lo saluto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Pinto ha detto che le offerte per i calciatori in esubero erano buone, dalle quali non avrebbero perso un euro. Erano offerte che non ledevano la dignità del calciatore. A questo punto diventa una scelta loro…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Pinto? Io avrei chiesto qualcosa in più su Pellegrini. Io non ero presente ieri, ma se fossi stata lì gli avrei chiesto come mai se a gennaio aveva detto che il suo rinnovo era una priorità, perchè a settembre ancora non c’è stato? E’ un problema di soldi? E’ un problema di prospettive? … Quando sento dire che è stato il mercato più difficile del mondo, è vero, ma è anche una esagerazione. Nzonzi? Ma se non vuole andare a vivere negli Emirati saranno fatti suoi? Qua non è solo una questione di soldi… Questi sono uomini, non puoi prendere uno e costringerlo a trasferirsi con la famiglia negli Emirati. Funziona così in altri ambiti lavorativi? E infatti per me non è giusto nemmeno in altri ambiti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La questione esuberi? Ok, non puoi costringere un giocatore a trasferirsi, però c’è da dire che un calciatore che ha firmato un contratto di cinque anni dopo la prima stagione già viene a chiederti il rinnovo, o se ha un’offerta dalla Premier ti dice che se non lo vendi si mette di traverso…è squilibrata come cosa. Quando Salah ha deciso che voleva andare in Inghilterra, non c’è stato niente fare. Poi rischi di tenerti un giocatore scontento, che non ti rende…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mi sembra che sul mercato la Roma sia stata la migliore, a parte uno sforzo in più che non sono riusciti a fare per colpa di giocatori come Nzonzi. Pinto mi è sembrato una persona a modo, parla l’italiano anche meglio di Fonseca che mi aveva stupito sotto questo aspetto. Pinto mi sembra un giovane che sa quello che deve fare, ha fatto scelte giuste. Aveva un lavoro difficilissimo, dopo Monchi sarebbe stata una tragedia per chiunque. Manca un sostituto di Karsdorp e un centrocampista, ma di più non era possibile fare… Se la Roma con Xhaka e Dzeko e senza Abraham sarebbe stata più forte? Abraham sembra un giocatore sopra la media, Dzeko è a fine carriera. Xhaka mi sarebbe piaciuto averlo, ma non era possibile fare di più. Per quest’anno era impossibile chiedergli di più… La Roma è da Champions, ma molto dipenderà dagli infortuni che ti capiteranno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il possibile boom nell’Italia in vista del mondiale non è Pellegrini né Scamacca, ma Zaniolo. Mi sembra il giocatore che può esplodere, anche in azzurro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Veretout è il mio giocatore di riferimento di questa Roma. Io non lo toglierei mai dalla formazione iniziale. Il mercato lo ha fatto Mourinho, i giocatori che sono arrivati erano obiettivi espressi dallo Special One. C’è stata un’ottima collaborazione tra il tecnico e Pinto. Cessioni? Vendere giocatori in questo momento è molto difficile. Se è l’anno della consacrazione di Pellegrini? Penso di sì, con Mourinho mi sembra che siano partiti bene…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io lo dicevo da tempo che Veretout è uno di quei giocatori fondamentali per un buon centrocampo, e con Mourinho è tornato ad essere anche decisivo. La Roma aveva bisogno di essere rifondata e lo ha fatto in maniera giusta. Il voto è sicuramente positivo, anche se rimane quel neo del centrocampista…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Era uno scandalo che Veretout ancora non fosse stato convocato in Nazionale. Ora Deschamps ha capito i suoi errori e lo ha chiamato. Pinto ha fatto un buon lavoro, Abraham è un bellissimo investimento. Esuberi? Dalle parole di Pinto è come se questa situazione l’avessero voluta gli stessi giocatori, per cui ora si alleneranno a parte. Aspettiamo però, perchè ci sono mercati ancora aperti…”

Redazione Giallorossi.net