Smalling in campo col Sassuolo: questa è la stagione del suo riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Di nuovo a disposizione per Roma-Sassuolo. Chris Smalling è pronto a tornare a difendere Rui Patricio già dalla prossima domenica, candidandosi per una maglia da titolare al fianco di Mancini.

La Roma crede in Smalling e Smalling crede nella Roma. Il feeling nato due anni fa è ancora forte, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. Marota), nonostante i tanti problemi fisici che hanno condizionato il rendimento dell’inglese da quanto è stato acquistato a titolo definitivo dai giallorossi.

La permanenza di Chris, al termine di una trattativa estenuante con lo United, è stata il vero successo del mercato estivo 2020 e la voglia di proteggere questo investimento – 15 milioni con un contratto fino al 2023 da tre milioni a stagione – è tra le ragioni che ha spinto il club a non ritoccare il reparto dei centrali difensivi.

Questa per Smalling deve essere la stagione del riscatto. Il 31enne aveva approcciato il ritiro agli ordini di Mourinho con lo spirito giusto, aveva risolto i guai fisici e si era imposto come leader della difesa, terminando l’amichevole con la Triestina dello scorso 21 luglio addirittura con la fascia di capitano al braccio.

A due giorni dall’esordio con il Trabzonspor, però, Smalling ha alzato di nuovo bandiera bianca a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra. È il sesto stop da ottobre 2020. Ora però è già pronto a tornare, e la speranza è che per lui i guai siano finiti.

