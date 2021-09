Villar e Diawara, ora tocca a voi. E Bove è pronto a scalare le gerarchie

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho dovrà fare di necessità virtù. Il complicato mercato estivo, quello più difficile della storia del calcio secondo il gm Tiago Pinto, non gli ha portato in dote quel centrocampista che tanto anelava e che aveva individuato in Granit Xhaka.

E così lo Special One continuerò a puntare sulla coppia formata da Cristante e Veretout, un duo che, con il migliorare della condizione fisica, sembra essere all’altezza della situazione. Quello che convince meno sono le alternative, rappresentate da Amadou Diawara e Gonzalo Villar, oltre ai giovani Darboe e Bove.

Numericamente il centrocampo sembra essere a posto, ma in realtà alla squadra più che un regista manca soprattutto un alter ego di Jordan Veretout, e cioè un mediano di corsa e inserimento, che garantisca alla squadra che cambio di passo e quella efficacia in zona gol che senza il francese è difficile avere.

Sia Diawara che Villar infatti sono calciatori dediti più alle geometrie. Il guineano ha più sostanza e fisicità dello spagnolo, che invece è più tecnico ma anche più innamorato del pallone. Da entrambi la Roma ora si aspetta un cambio di passo: sono tutti e due calciatori ancora relativamente giovani (23 anni l’ex Elche, 24 l’ex Napoli), che possono ancora crescere e migliorare.

Per loro ora è il momento di dimostrare se davvero sono da Roma, se meritano di giocarsi un posto da titolari in questa squadra, nella quale sia Mourinho che Pinto chiedono come prima cosa di “dare il sangue“. E occhio poi ai due giovani ex Primavera, con Bove in rampa di lancio: il giovane centrocampista sta scalando gerarchie e convincendo Mourinho.

Bove, più di Diawara e Villar, e un po’ come Darboe, ha quell’innata attitudine nel cercare l’inserimento e attaccare gli spazi. A Mou il ragazzo piace. Ma resta il problema irrisolto del vice Veretout, un calciatore senza uguali nella rosa giallorossa. E che la Roma dovrà conservarsi come fosse un gioiello prezioso.

Giallorossi.net – A. Fiorini