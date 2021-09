Roma, perdite per 12 milioni al mese. Friedkin a caccia di un socio: rispunta l’ipotesi Vitek

AS ROMA NEWS – Col mercato chiuso, ecco che sui giornali si torna a parlare della possibilità che ai Friedkin si affianchi un socio che possa aiutarli a coprire le tante spese che i texani stanno e continueranno ad affrontare per risanare la Roma.

I Friedkin, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), hanno chiaro il fatto che al momento il club capitolino perde una media di circa 12 milioni al mese, e non è un caso che l’indebitamento al 31 luglio sia salito a 339 milioni, mentre le perdite del bilancio chiuso a giugno, che presto verranno ufficializzate, si aggireranno intorno ai 150 milioni.

La proprietà non ha fatto mancare alcun supporto economico e ha già iniettato denaro in conto aumento di capitale per 248,3 milioni. Il problema è che tra le restrizioni causate dalla pandemia e i ricavi che non decollano, l’inversione di tendenza ancora non c’è.

Alla luce di tutto ciò, sfruttando anche i canali con la banca d’affare JP Morgan, i Friedkin da tempo stanno cercando una partnership con cui dividere gli oneri. Un socio, cioè, disponibile a rilevare il 40% del club, ma che intervenga poco nella “governance”.

Tra i molti contatti ad esempio si dice ci sia stato Michael Moritz, 66 anni, ex presidente di Sequoia Capital, appassionato di calcio, con un portafoglio di oltre 6 miliardi. Sembra aver declinato l’offerta, ma potrebbe interessare ad altri magnati negli Stati Uniti, visto che il business piace. Ma è possibile che non si debba guardare così lontano: nonostante le frizioni con Vitek per Tor di Valle, è possibile che i contatti vengano riallacciati proprio in occasione del nuovo stadio della Roma.

Una “Joint venture” fra le due aziende potrebbe portare Vitek ad entrare nell’azionario del club giallorosso, mentre i Friedkin si occuperebbero soprattutto della gestione sportiva, il magnate ceco seguirebbe più la parte stadio, stavolta in accordo con Comune.

Fonte: Gazzetta dello Sport