Conference League, la lista UEFA della Roma: c’è Spinazzola. Fuori Fazio, Santon e Nzonzi

NOTIZIE AS ROMA – Con una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, la A.S. Roma ha annunciato la lista UEFA per le prossime partite di Conference League.

Nella lista spicca la presenza di Spinazzola, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori molto tempo, mentre sono assenti gli esuberi Fazio, Santon e Nzonzi.

Da notare però che i tre sono iscritti nella lista della Lega (e non in quella Uefa, che trovate di seguito), per una tutela da eventuali azioni legali.

La Roma ha iscritto nella lista della Lega (non in quella Uefa) gli esuberi Nzonzi, Fazio e Santon. La scelta non implica necessariamente il reintegro ma costituisce soprattutto una tutela legale da eventuali azioni. — Roberto Maida (@RobMaida) September 2, 2021

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Gonzalo Villar

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

17 Jordan Veretout

19 Bryan Reynolds

21 Borja Mayoral

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy

LISTA B

13 Riccardo Calafiori

63 Pietro Boer

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

65 Filippo Tripi

(Fonte: Asroma.com)