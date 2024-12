Calciomercato Roma, Biraghi e Parisi in rotta con la Fiorentina. L’agente: “Via a gennaio”. E i giallorossi…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’esclusione di Cristiano Biraghi “per scelta tecnica” dai convocati per la gara di Conference League contro il LASK sembra la scintilla finale di un rapporto logoro con la Fiorentina. Palladino in conferenza ha dichiarato: “È una scelta tecnica. Cristiano non era abituato a non giocare con continuità, negli scorsi anni era il capitano e sempre un giocatore importante per il club. Quello che ha fatto in questo periodo è stato importante, quando è sceso in campo è stato bravo. Ma ora sta trovando poco spazio, anche per un problema al polpaccio, però è una scelta tecnica a va rispettata. Non aggiungo altro“.

Una decisione che ha portato la reazione immediata del procuratore del calciatore, Mario Giuffredi. L’agente, lo stesso di Fabiano Parisi, altro terzino sinistro che sta trovando poco spazio in viola, ha affermato: “A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Poi a Palladino risponderò a tempo debito, così vediamo quante palle ha. I giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito“.

Su Biraghi sembrano esserci già un paio di pretendenti: oltre al Napoli, alla ricerca di un rinforzo a sinistra, c’è anche la Roma, che come terzino sinistro di ruolo ha il solo Angelino dato che Dahl ha ancora bisogno di ambientarsi nel nostro campionato. Biraghi, 32 anni, è in scadenza di contratto nel 2025. Anche Parisi, 24 anni, può fare gola: arrivato in estate a Firenze per 10 milioni, potrebbe lasciare la Toscana in prestito.

Fonti: Gazzetta.it / Calciomercato.com / Tuttosport

