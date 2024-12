Pellegrini resta ancora fuori. Il Galatasaray lo vuole già a gennaio

AS ROMA NEWS – Ancora una panchina per Lorenzo Pellegrini. Nonostante le carezze di mister Ranieri, il capitano non gioca ormai da tre partite e stasera contro il Braga rischia seriamente di restare ancora una volta fuori.

Per il sette giallorosso il momento difficile non è ancora alle spalle: i progressi che il tecnico vede in allenamento, sia fisici che mentali, non bastano ancora a garantirgli una maglia da titolare. Per Pellegrini però il campo sta diventando un vero e proprio miraggio, dato che Ranieri ha scelto di non farlo più giocare, nemmeno subentrando dalla panchina.

Il suo contratto scadrà nel 2026 e non ci sono stati segnali di rinnovo. Stessa cosa vale per Nicola Zalewski, che ha il suo stesso procuratore e che saluterà molto probabilmente solo al termine del suo contratto, con la Roma che proverà a cederlo già a gennaio nel tentativo di rimediare qualcosa dalla sua partenza.

Non sono da escludere colpi di scena anche sul fronte Pellegrini: stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Galatasaray si è fatto avanti sia con il calciatore che con il club per avere informazioni sul possibile affare già dal prossimo mercato di riparazione. I turchi, e non è un particolare da poco, sono disposti a coprire per intero lo stipendio percepito dal calciatore in giallorosso. La Roma aspetta offerte.

Fonte: Corriere dello Sport

