Milan, Fonseca durissimo: “Io lavoro tutti i giorni, certi calciatori no. Se c’è bisogno, farò giocare la Primavera”

ALTRE NOTIZIE – Non è bastata la vittoria del Milan in Champions sulla Stella Rossa per placare la furia di Paulo Fonseca, che al termine della partita (decisa dal gol dell’ex giallorosso Tammy Abraham) attacca la sua squadra senza mezzi termini.

“Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene e insegnare alla squadra. Non so se tutti in squadra possono dire questo. Abbiamo l’ambizione di arrivare qui e dare tutto… e non l’abbiamo fatto”. E ancora: “Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Abbiamo l’obbligo di dare tutto. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo”.

Poi il messaggio durissimo alla squadra: “Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o di Milan Futuro, lo farò. Senza problemi“. Una dichiarazione diretta verso il suo spogliatoio e indirizzata a qualche giocatore in particolare (su tutti Theo Hernandez). I rossoneri affronteranno la Roma a San Siro prima della fine dell’anno.

Fonte: Gazzetta.it