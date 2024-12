La Roma pensa già al prossimo allenatore: Allegri il favorito di Ranieri ma c’è chi sogna il ritorno di Mourinho

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Ci stiamo pensando“. Così Claudio Ranieri, per metà allenatore e per metà dirigente della Roma del futuro, si è espresso sulla scelta del prossimo tecnico che da giugno siederà sulla panchina giallorossa.

E già si fanno nomi su nomi: Massimiliano Allegri, scrive oggi Il Messaggero, è il preferito di Sir Claudio, ma gli scenari possono essere molteplici da qui in avanti. La città si è scaldata anche per l’idea di un eventuale ritorno di José Mourinho, che al Fenerbahçe sta andando incontro a qualche difficoltà di troppo: dopo il ko di ieri in Europa, la sua panchina sembra a rischio.

Ma c’è anche chi ha riparlato di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia che la Roma aveva cercato con insistenza dopo l’esonero di Juric prima di accorgersi dell’impossibilità dell’operazione per tempi e costi. Da qui alla prossima estate l’elenco potrebbe farsi molto più fitto. Di certo il nome del tecnico sarà individuato da Ranieri, e al momento non sono accettate ipotesi esotiche.

Fonte: Il Messaggero

