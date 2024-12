C’è il Braga: Hummels e Dybala riposano, torna Dovbyk, Saud spera

NOTIZIE AS ROMA – Tra turnover, cambio modulo e giocatori che devono rifiatare, Ranieri è pronto a trasformare la Roma in Europa League con il Braga. La scelta è tra un 3-4-2-1 con due giocatori più offensivi alle spalle di Dovbyk, pronto a rientrare, e un 3-5-2 con Pisilli a rinforzare la mediana.

A centrocampo scontata la conferma di Paredes e Konè, dato che Cristante è ancora ai box. Sulle fasce è tutto da decidere: in ballottaggio Saud, che spera in una nuova chance, Angelino e Saelemaekers, con il belga che potrebbe giocare indifferentemente al posto del primo o del secondo. Celik, non al meglio, partirà dalla panchina.

In difesa rifiaterà molto probabilmente Hummels, con Mario Hermoso che si candida per una maglia da titolare al fianco di Mancini e Ndicka. In attacco per sostenere Dovbyk il ballottaggio è tra El Shaarawy e Soulè. Dovrebbe partire dalla panchina Dybala in vista del Como, ma c’è anche chi punta su di lui ancora falso nove al posto dell’ucraino. Fuori dai radar Pellegrini: nessun quotidiano punta su di lui nemmeno stasera.

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pisilli, Soulé, Dovbyk.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli Angeliño; Soulé, Dovbyk.

TUTTOSPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Koné, Paredes, Angeliño; Pisilli, Saelemaekers, Dovbyk.

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saud, Koné, Paredes, Saelemaekers; Pisilli, Soulé, Dovbyk.

IL TEMPO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; El Shaarawy, Dovbyk.

LEGGO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Pisilli, Zalewski; Soulé, El Shaarawy, Dovbyk.

