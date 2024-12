“ON AIR!” – PES: “Con Pellegrini è un lento addio”, CORSI: “Giornalisti complici degli agenti”, FERRAZZA: “Mourinho di nuovo alla Roma? Lui ci penserebbe”, CARINA: “Prenderei subito Biraghi, se non fosse per il procuratore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ranieri fa capire che la partita col Como la preferisce, che gli dà maggiore importanza. Sa che l’urgenza è recuperare posizioni in classifica, ma è solo una sensazione che ho avuto io. Il suo obiettivo ora è fare risultato, e se reputa giusto tenere fuori qualcuno, lo fa…non gliene frega niente di tenere fuori Pellegrini, Baldanzi o Soulè…ora il suo obiettivo è quello di fare punti e uscire da questa situazione. Ora non può permettersi di guardare in faccia nessuno, non deve fare la formazione guardando i nomi, il costo, lo stipendio, altrimenti non se ne esce…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Ieri Ranieri ha fatto zero a zero più del solito. Soulè? Da quello che ha detto ieri il tecnico, me lo aspetto in campo stasera, altrimenti più che futuro, è futuro anteriore… Formazione per stasera? Mai come oggi ci sono così tante incertezze. Per me i sicuri titolari sono Svilar, Mancini, Ndicka, Konè e Dovbyk. Stasera per me a destra gioca più Saud di Saelemaekers, che invece potrebbe giocare più avanti dietro Dovbyk…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini grazie al suo procuratore straordinario ha sempre avuto una stampa molto positiva…Ora però dopo anni sono arrivati a dama anche loro…ora cominciano a scrivere “sì, bravo, ma negli ultimi anni non ha dato molto…“..ci sono arrivati adesso. I tifosi sono stati preso in giro dai giornalisti e da questi intellettuali, ma i tifosi le partite le vedono…Io lo vedevo Pellegrini che non era il massimo, sono due anni e mezzo che non la prende più. Perchè non dirlo subito? Io in questi anni mi chiedevo: “Ma perchè gli hanno messo sette a questo?“…batteva un angolo, batteva una punizione, poi non toccava più una palla e gli mettevano sette. Questi sono complici dei procuratori, che li chiamano e loro fanno pippa e scrivono quello che gli dicono i procuratori… Mourinho di nuovo alla Roma con Ranieri? L’ha detta qui ieri Ugo (Trani, ndr), poi si è sparsa la voce e hanno cominciato a dirla tutti…magari, però non ci credo mai…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mourinho alla Roma? Io credo che ci penserebbe, ma ho molte perplessità su Friedkin… Raspadori? E’ evidente che andrà via dal Napoli. C’è anche la Juventus, ma la Roma non essendo una competitor del Napoli potrebbe essere una piazza più gradita dai partenopei…che è una tristezza infinita…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A Ranieri Soulè piace, ovviamente si è accorto anche lui toccando con mano che questo ragazzo ha sofferto il cambio di piazza e di spessore…Secondo me oggi può giocare dal primo minuto. Su Pellegrini si va verso la separazione. Quando tu vuoi dare un segnale a un giocatore, lo tieni fuori una o due partite, ma se lo fai fuori per 3-4 partite non è più un segnale…se vuoi recuperarlo, Roma-Lecce nel secondo tempo era il momento ideale per rimetterlo dentro. Mi viene da pensare che sia un lento salutarsi. Le parti non sono mai state in contatto per il rinnovo…Io penso che ci sia stato un confronto tra i due dove Ranieri ha capito come stanno le cose…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il prossimo allenatore? Solitamente non c’è una lista verticale di nomi, ma orizzontale…si contattano attraverso mediatori e agenti una serie di candidati, si capiscono le loro intenzioni e poi si punta su uno. Io non penso che la Roma abbia al momento un favorito per la panchina del prossimo anno… Dybala? Ranieri alla domanda ha parlato subito del Como, e questo mi sembra un indizio significativo sul fatto che non voglia rischiarlo stasera… Fra l’altro mi dicono che lui la formazione non la dice a nessuno, nemmeno ai più stretti collaboratori, e diventa complicatissimo sapere…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Dovbyk per me è un dubbio per stasera, Ranieri ha parlato di lui come un giocatore non in perfetta forma. Pellegrini? Dire che in allenamento prende la porta significa che siamo ben lontani dal rivederlo in campo…Mi piacerebbe capire qual è l’idea della Roma intorno al capitano, mancano 18 mesi alla fine del suo contratto. Se dopo un mese non riesce a uscire dal peso sulle spalle nemmeno ora che si sta andando meglio, allora c’è qualcos’altro…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Dovbyk ama attaccare la profondità, è un finalizzatore, e speriamo che la squadra metta in campo quello che serve all’ucraino per esplodere. Il problema è che hai cambiato tre allenatori, e quindi tre idee di calcio diverse. Di attenuanti ne ha lui come tutti, purtroppo. Ora il tempo ci dirà chi è Dovbyk, poteva fare meglio ma anche secondo me è stato servito male. Il ragazzo va aiutato, e ora che la squadra sta crescendo e che lui possa essere supportato al meglio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Penso che nella Roma ci sia un’inversione di tendenza, in primis dopo l’arrivo di Ranieri. Uno degli errori più grandi di questa proprietà era che non ci fosse il profumo della Roma nella Roma. Questo invece mi sembra un nuovo inizio, che si sono resi conto che bisogna ripartire da zero. La vittoria col Lecce mi ha ridato un pizzico di serenità di una stagione che è stata una via crucis…spero che le stazioni siano finite…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Biraghi in rotta con la Fiorentina? Se non fosse di Giuffredi, perchè io con un agente del genere non tratterei mai, io lo prenderei subito e lo alternerei con Angelino… Il Braga? Mi aspetto quello che mi aspettavo da Roma-Lecce: devi assolutamente vincere e costruirti un sogno. Ora hai partite che ti permetteranno di risalire al nono-decimo posto in campionato. Devi provare a costruirti una seconda parte di stagione che non può che passare per il sogno europeo. La squadra ha nel suo dna di andare avanti in Europa, deve andare ai playoff perchè a febbraio può partire un’altra stagione, anche grazie al mercato di gennaio…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’obiettivo della Roma deve essere quello di crescere come autostima, di ritrovare tutti i giocatori e ridarti un obiettivo. Perchè altrimenti vai in campo la domenica senza avere obiettivi. Le coppe sono una salvezza per certi versi, ma devi approfittarne. La partita di stasera è ampiamente alla portata, fino a qualche tempo fa anche la squadra sotto casa poteva impensierirti, ora le cose mi sembrano stiano cambiando…”

