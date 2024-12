Calciomercato Roma, il Valencia tratta la cessione di Sangarè in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Potrebbe essere già finita l’esperienza in giallorosso di Buba Sangarè. Stando a quanto riferisce il giornalista spagnolo Nancho Sanchis, il Valencia sta trattando la cessione del terzino 17enne, che finora ha collezionato giusto qualche apparizione con la Primavera romanista.

Stando a quanto scrive il giornalista di Relevo, si starebbe discutendo di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. L’arrivo di Sangarè al Valencia non sarebbe comunque un rinforzo per la prima squadra, che sta cercando di acquistare anche Freneda come opzione principale per la fascia destra.

🏛️El Valencia negocia con Buba Sangaré, lateral de la Roma, su cesión con opción de compra Ex del Levante, a sus 17 años, si se materializa, sería ficha filial Su posible llegada es independiente al de Fresneda u otra opción para el 1er equipo. @relevo https://t.co/9k79lC3L0k — Nacho Sanchis (@sanchis14) December 12, 2024

