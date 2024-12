GHISOLFI: “Nuovo allenatore al più presto, sarà il migliore. Il mercato di gennaio sarà legato a questa scelta”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Braga.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

FLORENT GHISOLFI A SKY SPORT

Pellegrini e Soulé?

“È importante cambiare, abbiamo tre partite in una settimana. Sono giocatori importanti per la squadra e per il club, hanno bisogno di fiducia e di giocare. Dovbyk era malato, Dybala ha fatto bene nell’ultima partita da attaccante. Penso che sia interessante vedere la qualità e la velocità nei terzini, la base dietro è la stessa”.

Pensa di rinforzare la fascia destra a gennaio?

“Sì, con mister Ranieri e con il proprietario stiamo lavorando su due cose: sul mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Vogliamo anticipare”.

C’è una scadenza sull’allenatore? Prima di gennaio avrete un’idea?

“Penso che il mercato di gennaio sia legato alla scelta del prossimo allenatore, al più presto e sarà il migliore”.

L’allenatore sarà italiano o straniero?

“(Ride, ndr) Non lo so, ma l’identità è importante”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!