(LIVE!) ROMA-BRAGA, le formazioni ufficiali: tornano Pellegrini e Soulè, c’è Saud a destra, Dybala falso nove

AS ROMA NEWS – Terzultima giornata della fase uno dell’Europa League, con la Roma che questa sera è di scena all’Olimpico per affrontare i portoghesi del Braga, compagine che al momento si trova davanti ai giallorossi di un punto nella classifica generale.

Per la squadra di Ranieri, 21esima nella graduatoria della competizione europea, una vittoria stasera sarebbe fondamentale per avvicinare il playoff e proseguire il suo cammino in coppa. Viste le difficoltà in campionato, proseguire in Europa è un obiettivo primario di Dybala e compagni.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:45 – La Roma comunica il suo undici titolare: conferma per Hummels, Saud e Zalewski sulle fasce, sulla trequarti tornano Pellegrini e Soulè, in attacco spazio ancora a Dybala falso nove.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Pisilli, Zalewski; Soulè, Pellegrini, Dybala.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra la Capitale, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma diversi rebus da sciogliere in ogni zona del campo.

ROMA-BRAGA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Pisilli, Zalewski; Soulè, Pellegrini, Dybala. All.: Ranieri.

A disp.: Marin, Ryan, Angelino, Dovbyk, Shomurodov, Celik, Hermoso, Le Fée, Baldanzi, Saelemaekers, Sangare, El Shaarawy.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Oliveira, Robson Bambu, Roger; Gharbi, Joao Moutinho, Gorby; Ricardo Horta, El Ouazzani, Gabri Martinez. All.: Carvalhal.

A disp.: Tiago Sà, Hornicek, Victor Gomez, Vitor Carvalho, André Horta, Zalazar, Adrian Marin, Ribeiro, Arrey-Mbi, Joao Marques, Noro, Roberto Fernandez.

Arbitro: Siebert (Germania). Assistenti: Seidel-Foltyn. IV Uomo: Schlager. Var: Storks. Avar: Dankert.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!