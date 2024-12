CARVALHAL: “La Roma ha meritato di vincere. Dopo il gol e la traversa i miei si sono spaventati”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Carlos Carvalhal, allenatore del Braga, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei portoghesi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita di coppa:

Un’analisi della partita. Il Braga non sembra essere sceso in campo.

“Credo che la Roma abbia iniziato bene, con 9-10 minuti di buona personalità, cercando di mantenere il possesso palla. Alla prima occasione è riuscita subito a segnare, e alla seconda discesa ha colpito una traversa. A quel punto la squadra si è spaventata, si è disunita. Nel secondo tempo volevamo provare a riaprire la partita, ma abbiamo subito preso il secondo gol, e l’espulsione ha complicato ulteriormente le cose. Paradossalmente, è stato forse il nostro momento migliore: abbiamo creato due o tre occasioni che però non siamo riusciti a concretizzare. Nel complesso, con la superiorità della Roma, sicuramente avremmo potuto fare di più. Vittoria meritata dei giallorossi”.

Manca la giusta dimensione per giocare questo tipo di partite?

“Abbiamo 7 punti in classifica, con ancora 6 punti in palio. Il nostro primo obiettivo era qualificarci per le competizioni europee, il secondo puntare all’Europa League, e il terzo passare al turno successivo. Resto fiducioso: abbiamo ancora bisogno di punti, ma sono sicuro che possiamo farcela. In campionato siamo quinti, a tre punti dal quarto posto, e ci siamo qualificati per la Final Four della Coppa di Portogallo. Non sono il tipo che si lamenta delle risorse a disposizione, credo molto nel mio gruppo di lavoro. A livello di dinamica di squadra, questa è probabilmente la mia sfida più grande e più complessa. La situazione, sotto questo aspetto, non è facile, ma sono più motivato che mai e sono convinto che alla fine avremo successo”.

