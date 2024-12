ROMA-BRAGA 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Braga in un match senza storia: a segno Pellegrini, Saud e Mario Hermoso dopo una prestazione praticamente perfetta dei giallorossi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i portoghesi nel match valido per la sesta giornata dell’Europa League:

Svilar sv – Spettatore non pagante.

Mancini 6,5 – Mette un gran cross per la testa di Pellegrini, poi scalda le mani di Matheus con un bolide dalla distanza. Si destreggia senza affanni contro i difensori avversari.

Hummels 7 – Giganteggia in difesa a suon di anticipi, gioca con destrezza anche da play basso. Dal 72′ Hermoso 7 – Gioca 20 minuti in cui salva la porta e poi segna la rete che fissa il punteggio finale.

Ndicka 7 – Lancia Zalewski nell’azione del gol del vantaggio giallorosso. Si ripete nella ripresa con una serie di sciabolate al bacio. Nel finale propizia la rete del 3 a 0.

Saud 7,5 – Beniamino del pubblico, quando parte palla al piede lo stadio si accende. Gioca un super partita, con gol e un’espulsione procurata.

Konè 7,5 – Impiegato da regista, domina il centrocampo con sostanza e qualità. Un gigante a cui è impossibile levare la palla.

Pisilli 6,5 – Viste le assenze di Cristante e Paredes, Ranieri lo schiera da centrale di centrocampo e lui risponde presente. Dall’84’ Le Fee sv.

Zalewski 7 – Bella partita dell’esterno polacco. Stasera non sbaglia nulla e serve anche il pallone del vantaggio a Pellegrini.

Soulè 5 – Dispiace dover mettere un’insufficienza in una partita del genere, ma l’argentino stasera sbaglia davvero di tutto e di più davanti al portiere avversario. Dal 72′ Saelemaekers sv.

Pellegrini 7 – Il gol lo sblocca e gioca una partita di livello. Peccato per qualche ghiotta occasione sprecata di troppo. Dal 72′ El Shaarawy sv.

Dybala 6 – Qualche bel numero, ma anche qualche errorino non da lui. Gioca solo un tempo, poi fa una prevedibile staffetta con Dovbyk. Dal 46′ Dovbyk 5,5 – Anche lui, come Soulè, è troppo poco incisivo negli ultimi metri. Deve sbloccarsi, soffre l’assenza del gol.

CLAUDIO RANIERI 7,5 – E’ riuscito a rianimare una squadra in coma profondo. Cambia pelle alla squadra e il risultato è ugualmente ottimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

