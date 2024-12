SAUD: “Contento per il gol, per la vittoria e per i tifosi. Mi è piaciuto…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Saud Abdbulhamid parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Braga.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Il tuo stato d’animo dopo questa grande partita?

“Molto contento per il gol, per la vittoria e per i tifosi. Mi è piaciuto”.

