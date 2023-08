Calciomercato Roma, Bonucci si offre ai giallorossi: Mourinho e Pinto ci pensano

NOTIZIE AS ROMA – Per questo finale di mercato estivo la Roma potrebbe andare a caccia anche di un difensore da inserire in rosa per completare il reparto.

Tra i nomi proposti in questi mesi c’è anche quello di Leonardo Bonucci, inizialmente scartato dalla Roma, con i giallorossi che, scrive il portale Calciomercato.com, ora avrebbe riallacciato i contatti. Il difensore, scaricato dalla Juve, è pure nel mirino di Lazio, Genoa e Union Berlino.

Bonucci ha detto all’Union di aspettare proprio perché punta a restare in Italia, con i biancocelesti che sembrano essere tornati con forza sul 36enne.

Nelle prossime ore Tiago Pinto e Mourinho prenderanno una decisione consapevoli pure dell’astio storico della piazza nei confronti del difensore juventino che si libera a titolo gratuito dopo le beghe con Allegri e il posto fuori rosa. I bianconeri potrebbero pure riconoscergli una buonuscita. Altrimenti dovrebbero pagare parte dello stipendio.

Altri nomi sul taccuino sono quelli di Sarr del Chelsea, Solet del Salisburgo e Branthwaite dell’Everton.

Fonte: Calciomercato.com