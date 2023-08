“ON AIR!” – CORSI: “Romelu come Batistuta, e c’è anche chi critica”, CATONI: “Dove sono finiti i laziali?”, LO MONACO: “Servirà pazienza, due mesi per tornare in forma”, ROSSI: “La Roma ora è da 4-6° posto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Lukaku è quel bomber che serviva alla Roma, è un’operazione che ha la valenza di Dybala lo scorso anno, ora il club è sulla bocca di tutti. Ora hai Dybala, hai Lukaku, hai Mourinho…la Roma comincia a essere percepita come una squadra top, e questo è un bene. Certo, se poi arrivi di nuovo sesto o settimo, sicuramente vanifichi questo tipo di sforzo. Ma infilare la Roma in un discorso scudetto dopo questo avvio mi sembra esagerato. Che la Roma perda col Milan venerdì non è una cosa campata in aria, e staresti a otto punti di distacco, che sono davvero tanti…Lukaku migliora la Roma senza se e senza ma, su questo non ci sono dubbi. Se senza Lukaku eri da 5-8° posto, ora con il belga sei da 4-6° posto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non ci sono alibi: con Lukaku ha l’obbligo di provarci. Sicuramente è da prime 4 posizioni. Poi se c’è una squadra come l’anno scorso, con una squadra che ti prende 20-30 punti, allora no. Ma se c’è un campionato punto a piunto, la Roma ha il dovere di stare là…Io mi aspetto qualcosa ancora, un’uscita davanti, forse Solbakken, o magari Spinazzola in Arabia. Ma la rosa della Roma non è inferiore a quella delle altre, e ha l’obbligo di lottare per arrivare tra le prime quattro, e stare lì per il primo posto se il campionato te lo consentirà…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Per me le altre squadre non si sono rinforzate: il Milan ha perso Bennacer e Tonali, il Napoli in difesa gioca con Juan Jesus titolare… La Roma è l’unica che si è rinforzata con Lukaku…come fate ad accontentarvi del quarto posto? Ma non scherziamo, dai…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gli attaccanti sono quelli che possono cambiare le sorti di una squadra. Tanti dicono che ora Mourinho non ha più alibi perchè lo odiano, però ora la Roma deve entrare in Champions League. Dybala-Lukaku ok, ma abbiamo anche altri giocatori, hai Aouar…la squadra c’è, anche se va aggiustata la difesa. Io andrò a Ciampino, perchè una volta tanto mi voglio godere l’arrivo di uno forte davvero. Batistuta quando arrivò a Roma aveva 31 anni, eppure noi ci siamo andati tutti. Lukaku, al di là degli anni, è il tipo di attaccane che ci si avvicina di più: ha forza fisica, ha la bomba… E c’è gente che critica anche questa operazione, che è veramente incredibile…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “I laziali secondo oggi si sentono come noi nel ’98 quando loro comprarono Vieri negli ultimi giorni di mercato. L’acquisto di Lukaku è stato assolutamente inaspettato: nessuno dopo l’arrivo di Azmoun si aspettava che la Roma potesse fare un acquisto del genere. I laziali si stavano facendo una grassa risata dicendo che volevamo Morata e Scamacca, e invece ci ritrovavamo con Azmoun e Belotti…e poi è arrivato Lukaku. Che molti dipingono come un calciatore finito, ma invece ancora oggi è uno dei bomber più forti d’Europa…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Ma dove sono i laziali che si erano scatenati con l’acquisto di Azmoun, che avevano detto che avevamo preso Ricky Memphis…Dove sono ora? Che passa? E’ la pioggia che vi abbatte? Mo avete finito di ridere…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Kvara e Osimhen è senza dubbio la coppia d’attacco più forte di questo campionato, ma Dybala-Lukaku gli si avvicina molto: quando Lukaku sta bene è a livello di Osimhen, mentre Dybala al top vale qualcosa di più del georgiano. Ma è un discorso molto relativo, perchè su Lukaku servirà pazienza. Spero che tra due settimane, magari dopo che il belga avrà giocato uno spezzone di gara, di non sentir dire “eh me se Lukaku è questo…“, perchè non lo vedremo in condizioni accettabili prima di un mese, e due per vederlo ai livelli dell’Inter. Romelu ha lavorato duro, ma il ritmo partita è un’altra cosa, e con quel fisico ci mette tanto a entrare in forma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nessuno ha messo la Roma tra le prime quattro prima dell’arrivo di Lukaku, per tutti era da 5-8°posto. Il belga ha ancora una potenzialità da 20-25 gol in campionato, una volta messo in condizione può spostare molto. Di quanto può fare il salto in avanti, quello ce lo dirà il campo…Io però non sono d’accordo sul fatto che la Roma abbia fatto un salto di qualità a centrocampo: oltre a Wijnaldum, hai perso soprattutto Matic. Se Sanches gioca, puoi fare il salto di qualità, ma se non ingrana lui… Aouar mi sembra un buon giocatore, mentre Paredes con Cristante mi sembra fare fatica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’acquisto di Lukaku è un grande colpo per la Roma che non ha un centravanti, perché Belotti ora ha cominciato bene ma l’anno scorso non aveva segnato un gol. La Juve se avesse preso Lukaku avrebbe dovuto dare via Vlahovic. Alla Roma invece viene a fare coppia con Dybala, e non al suo posto, e per questo i tifosi impazziscono. Lukaku però viene da due stagioni negative, non era titolare nell’Inter nemmeno nella finale di Champions, e va rigenerato. Ma il giocatore farà reparto e darà soddisfazioni. Esagerato che con lui la Roma vince lo scudetto, però è un grande acquisto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non ha solo Dybala e Lukaku, ha anche fior di centrocampisti. Devono stare bene? Ma quello vale per tutti. Cristante e Pellegrini mi sembra che stiano sempre bene. Anche Aouar sta bene, ma se poi non gioca…Mourinho non ha scuse, qualche lacuna le hanno tutte le squadre, gli alibi devono essere considerati finiti: ha due grandi attaccanti, ha un grande centrocampo, e ha la difesa che voleva. La Roma, indipendentemente da Lukaku, non può essere quella vista nelle prime due giornate. Ora non dico che deve arrivare per forza tra le prime quattro, ma deve stare lì…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Roma tra le prime quattro? Per me non era un’impresa neanche prima che arrivasse Lukaku, a patto però che avessi preso un centravanti. Dybala e Lukaku però sono due giocatori che se giocano il 75% delle partite ti va di lusso. Con Lukaku e Dybala, ma anche con Lukaku e un altro degli attaccanti, la Roma fa un salto grandissimo in avanti, e quindi ce la vedo tra le prime quattro… Lloris o De Gea? L’impressione è che se la Roma ha la possibilità di fare un Lukaku per la porta, dovrebbe farlo, e De Gea lo è più di Lloris…”

Redazione Giallorossi.net