Roma, è già Lukaku-mania: ecco il primo murale dedicato al belga a Rione Monti (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku non è ancora atterrato a Roma, ma i tifosi giallorossi sono già pazzi di lui.

Per radio, social e siti web è già scoppiata la Lukaku-mania, e anche per le strade della capitale cominciano ad apparire i famosi murales dedicati al centravanti belga, così come era successo in passato per Totti, Mourinho e Dybala.

Oggi al Rione Monti, e più precisamente in Via dei Capocci, è apparsa la prima opera dedicata a Big Rom firmata Anonimo74: Lukaku è ritratto nelle vesti del Gladiatore, con tanto di elmetto in mano.

Lo sfondo è ovviamente giallorosso e in basso c’è basso la scritta ROMELV con la ‘u’ che diventa ‘v’ in perfetto stile romano. Nello stesso quartiere, situato nel cuore della Capitale, ci sono anche le raffigurazioni di Mourinho e quella di Dybala.