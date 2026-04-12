Calciomercato Roma, Brandt sul suo futuro: “Vi sorprenderò”

Il nome di Julian Brandt torna a circolare in ottica mercato Roma. Il trequartista del Borussia Dortmund, destinato a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione, ha parlato del proprio futuro dopo la sconfitta per 0-1 contro il Bayer Leverkusen, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma, ma il giocatore, intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva, ha preferito non sbilanciarsi troppo: “Ci sono molte idee, vi sorprenderò”, ha detto con un sorriso, senza entrare nei dettagli delle possibili destinazioni.

Brandt ha però chiarito la propria linea: nessuna fretta e massima attenzione al presente. Il centrocampista offensivo ha sottolineato come non ritenga corretto avviare trattative mentre la stagione è ancora in corso, rimandando ogni decisione al termine degli impegni con il Dortmund. “Non sarebbe giusto nei confronti del club iniziare improvvisamente a trattare con altri”, ha spiegato, ribadendo la volontà di chiudere al meglio l’annata prima di pensare al futuro.

Fonte: Sky Sport DE