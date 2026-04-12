Serie A, l’Inter rimonta il Como e vince 4-3: scudetto ipotecato. Roma a -1 dai lombardi

Vittoria pesante, dal peso specifico altissimo. L’Inter espugna il campo del Como con un 4-3 in rimonta che avvicina in modo deciso i nerazzurri al titolo.
La partita si mette subito in salita per l’Inter, sorpresa dall’avvio aggressivo dei padroni di casa. Il Como colpisce due volte e vola sul doppio vantaggio grazie alle reti di Valle e Nico Paz, facendo sognare un risultato clamoroso.
Ma la reazione nerazzurra arriva nel momento chiave. Poco prima dell’intervallo è Marcus Thuram a riaprire i giochi, firmando il gol che cambia l’inerzia della gara. Nella ripresa, infatti, l’Inter prende definitivamente il controllo: ancora Thuram trova la rete del pareggio, poi sale in cattedra Dumfries, autore di una doppietta che completa la rimonta. Prima del recupero arriva la rete di Cunha su rigore che fissa il risultato finale sul 3 a 4.
Un successo che vale molto più dei tre punti. Alla luce anche dei risultati di Milan e Napoli, l’Inter mette una seria ipoteca sullo scudetto, consolidando la propria posizione in vetta. Discorso diverso per il Como, che dopo il ko viene superato dalla Juventus al quarto posto. In questo scenario si inserisce anche la Roma, che accorcia le distanze e si porta a un solo punto dai lombardi.
LEGGI ANCHE – Ranieri e i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp: il retroscena
Giallorossi.net – G. Pinoli
Ho guardato la partita; farebbero bene anche i nostri eroi a guardarla.
Il Como, che ci precede in classifica, gioca un bel calcio, ha preso goal da polli ma ha sputato sangue sino alla fine, dando sempre una sensazione di voglia e pericolosità che i nostri compassati eroi mai danno, a parte pochi.
Il Como ha un gioco, l’Inter ha calciatori fortissimi.
Noi abbiamo Malen e Svilar
Va beh, ma qua si cerca sempre il meglio degli altri , e il peggio dei nostri .
Avranno pure un gioco , ma hanno preso gol da polli .
Pure Zeman teneva un gioco meraviglioso, anzi nettamente superiore a questo del Como, e sappiamo che ha passato .
Critiche , prese per il culx dagli avversari.
Forse Fabregas un giorno andrà a vincere a Madrid o Barcellona, per oggi gli resta il vedere vincete gli altri.
Io poi vorrei sapere, il perché se col Bologna , facciamo la stessa gara del Como stasera..
Certo vista la Roma e l’ Atalanta al momento noi siamo davvero indietro, incerottati, ci vorrebbe una grande partita, invece qui pare che ci sia aria di smobilitazione, preferirei rimanesse Gasperini piuttosto che Pellegrini e Dybala
quindi? nulla è deciso…..ma la Roma perde tempo a litigare…..e i giornali ci sguazzano….non siamo intelligenti.
Comunque Como spinto vergognosamente da quello scandalo di arbitro di Massa, punizioni concesse senza ritegno, rigore inventato letteralmente per rimettere Como in partita. Off topic Diletta Leotta spettacolo puro
Figuriamoci se la rubentus non sarà scusata da arbitri e vari fino alla fine.
Qualche dubbio su chi arriverà quarto?
Sarà ma stasera il Como teneva l’arbitro a favore, fino alla concessione di un rigore vergognoso, avessimo noi almeno una volta l’anno un arbitraggio così spudorato a favore, forse qualche scontro diretto lo vinceremo pure noi.
Ha perso la squadra più antipatica e scorretta della serie a. Un rigore inesistente ha riaperto i giochi solo del match e non del campionato. Peccato per noi quel Roma-Juve…
clamoroso il rigore regalato al Como, questo fa cadere la tesi della Rubbe favorita dagli arbitri nella corsa alla CL, i nuovi ricchi sono quelli del Como, occhio…
Questo risultato era quello previsto nella tabella di quelli che ci crederanno fino alla fine. Giusto che l’Inter abbia fatto l’Inter. Sul 2-0 avevo pensato che erano stati troppo cecchini solo con noi, ma per fortuna poi i valori sono usciti, sebbene con episodi favorevoli. Ma quello che non doveva capitare era che con molta fortuna Spalletti prendesse 3 punti a Bergamo. Non doveva succedere e non li meritava. Per noi non sono 3 punti, sono montagne oltre le nostre forze…
E ora testa all’Atalanta
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.