Serie A, l’Inter rimonta il Como e vince 4-3: scudetto ipotecato. Roma a -1 dai lombardi

Vittoria pesante, dal peso specifico altissimo. L’Inter espugna il campo del Como con un 4-3 in rimonta che avvicina in modo deciso i nerazzurri al titolo.

La partita si mette subito in salita per l’Inter, sorpresa dall’avvio aggressivo dei padroni di casa. Il Como colpisce due volte e vola sul doppio vantaggio grazie alle reti di Valle e Nico Paz, facendo sognare un risultato clamoroso.

Ma la reazione nerazzurra arriva nel momento chiave. Poco prima dell’intervallo è Marcus Thuram a riaprire i giochi, firmando il gol che cambia l’inerzia della gara. Nella ripresa, infatti, l’Inter prende definitivamente il controllo: ancora Thuram trova la rete del pareggio, poi sale in cattedra Dumfries, autore di una doppietta che completa la rimonta. Prima del recupero arriva la rete di Cunha su rigore che fissa il risultato finale sul 3 a 4.

Un successo che vale molto più dei tre punti. Alla luce anche dei risultati di Milan e Napoli, l’Inter mette una seria ipoteca sullo scudetto, consolidando la propria posizione in vetta. Discorso diverso per il Como, che dopo il ko viene superato dalla Juventus al quarto posto. In questo scenario si inserisce anche la Roma, che accorcia le distanze e si porta a un solo punto dai lombardi.

Giallorossi.net – G. Pinoli