Roma, il giorno del giudizio: faccia a faccia Ranieri-Gasperini, Friedkin decide

È il giorno del confronto. A Trigoria va in scena il faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, un incontro che arriva dopo giorni di tensioni esplose pubblicamente e che assume i contorni di una resa dei conti.
Sul tavolo ci sono tutti i nodi emersi nelle ultime settimane. A partire dal mercato, tema centrale dello scontro: da una parte Ranieri chiederà di abbassare i toni e di evitare polemiche su acquisti e trattative sfumate, dall’altra Gasperini ribadirà le proprie perplessità sulla costruzione della rosa, ritenuta non adeguata per affrontare più competizioni, soprattutto nel reparto offensivo.
Altro punto delicato riguarda i rinnovi e le prospettive della squadra. Il tecnico spinge per la conferma di alcuni elementi, mentre la proprietà sembra orientata verso un rinnovamento più profondo. Una divergenza che riflette visioni differenti sul futuro del club.
Non meno rilevante la questione legata agli infortuni. Gasperini, in questi mesi, ha espresso dubbi sulla gestione dei recuperi, giudicati troppo lunghi. Di contro, l’area dirigenziale ritiene che in alcuni casi i rientri siano stati affrettati, contribuendo a nuovi stop. Un tema attuale anche in vista della prossima gara, con situazioni ancora da valutare per alcuni giocatori.
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Il confronto si inserisce in un contesto più ampio, fatto di differenze caratteriali e di approccio al lavoro. Ranieri privilegia equilibrio e compattezza interna, mentre Gasperini adotta uno stile più diretto e talvolta polemico, soprattutto nei confronti delle varie componenti societarie. Due visioni che, secondo quanto filtra, non sono mai riuscite a integrarsi davvero.
Possibile anche un coinvolgimento della proprietà, con Dan Friedkin pronto a collegarsi in videocall. Un’eventuale partecipazione che darebbe ulteriore peso all’incontro, trasformandolo in un passaggio chiave per definire le linee future.
La sensazione è che questo vertice possa rappresentare un punto di svolta. Con la squadra ancora in corsa per obiettivi importanti, ma con un equilibrio interno sempre più fragile, la necessità è trovare una sintesi. In caso contrario, il rischio è quello di arrivare a una rottura definitiva. Con i Friedkin che dovranno scegliere con chi schierarsi.
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Fonti: Leggo, Gazzetta dello Sport, La Repubblica
Finitela…..comportatevi da adulti ben pagati
” Il giorno del giudizio” ma nemmeno quello di Balle Spaziali avrebbe fatto un titolo del genere… Gasperini ha chiesto un livello di giocatori alla Malen e Ranieri ha voluto difendere i vati Saragoza e Vaz fino a fine stagione… ma quante parole e la storia di Pellegrini e il rinnovo, non e’ mai stata comprovata.
Siamo andati troppo oltre per un “fate la pace bambini”.
Deve essere dato un segnale a squadra, società o ambiente altrimenti lo darà lo stadio sabato e la stagione finirà con 5 giornate in anticipo.
Serve una figura di Ceo forte che si imponga.
Con la sola romanità non abbiamo mai vinto.
Liedholm nel 1983, Capello nel 2001 erano romani?
Ma i 3 allenatori che cercavano erano romani?
Se si accette un mestiere diverso, si riparte da zero.
Purtroppo anche i romanisti sbagliano. Oggi conta più il professionista serio che il “ core de Roma”, a torto o a ragione Ranieri a sbagliato
Se bisogna fa la squadra di pupi lo dicessero chiaramente e si vede il dà farsi..
fate come volete, menateve insultate e
ma sabato vincete contro i bergamaschi
forza Roma 💛❤️
Purtroppo non è così che funziona…. mai pace e per me hanno sbagliato tutti.
Unici da salvare come al solito i Tifosi della
io sto con gasp
io no
Impossibile non stare con Gasp a sto giro. Senza quella scellerata intervista di Ranieri oggi si respirerebbe finalmente un po’ di serenità nell’ambiente, e invece no, il solito dramma.
anch’io sto con Gasperini.
Ranieri rientri nel suo ruolo di consulente della proprietà, inoltre basta uscite a vanvera (quando presenta Gasperini dice che è stata sempre la prima scelta).
la proprietà metta un budget e dia carta bianca a Gasperini, Massara può dare consigli e contributi tecnici, ma basta iniziative della serie io ti compro tu alleni.
il tifoso vuole vincere, il resto è noia.
se stavi con la Roma avresti fatto bella figura.
È giunto il momento di stare uniti e lavorare insieme nel miglior modo possibile, per il bene della nostra amata Roma!! NO WAR🫂
Io sto con Gasp… lui viole vincere
Ma perché bisogna sempre licenziare qualcuno? È colpa di tutti in società e basta.
Attenzione nostalgici ranierani: il Sir stavolta ha toppato e di brutto!! Quelle dichiarazioni sono fuori luogo, non servivano e uno come lui doveva mediare l’armonia tra Gasp e l’inconcludente Massara, NON alimentare il fuoco con altra benzina!!! Ranieri fa il “ruffiano” dei Friedkin, capaci a cacciare soldi (una montagna e gli e ne diamo merito!) ma NON a gestire una squadra: non hanno capito che uno di loro Ryan o Dan deve stare a Roma sempre!
“Faccia a faccia Ranieri-Gasperini, Friedkin decide”
Friedkin non deve decidere oggi, a Champions già compromessa, Friedkin doveva decidere nel giugno scorso, nominando un Senior Advisor che sapesse scegliere un DS che fosse poi in grado di assecondare negli acquisti le esigenze di gioco del nuovo allenatore (integralista) . Questo vuol dire programmare, quello che i Friedkin non hanno mai saputo/voluto fare.
Non credo minimamente ai contenuti di tali articoli.
Con Benzema e Bale non devo andarci a cena, voglio solo vincere ~ Cristiano Ronaldo
societa’ di….inetti,sono loro.i responsabili,alla fine paga l allenatore,come con Mourinho,che affermava squadra non adeguata,a quando una ribellione del pujbblico? addormentato?
Non parteggio per nessuno dei due,faccio da tifoso neutrale.
Quello che posso notare è che appena un dipendente osa mettere in dubbio la volontà del padrone,gli si prepara lo scatolone dove mettere la roba per cacciarlo.
A rimetterci in tutto questo è solo la Roma intesa come ideale e tutti i suoi tifosi.
io sto con gli ippopotami… Per il resto daje
“Giorno del giudizio ” ahaha mamma mia come ce godono e ci sguazzano i giornali su ste cose.
muri puliti popoli muti
hanno sbagliato entrambi. punto. serve un DG forte e competente, un DS altrettanto competente ed un allenatore serio equilibrato e non monotematico. no a senior advisor no a nervosetti isterici.
Rispetto a questi due, De Laurentiis sembra quasi un emissario di Confucio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.