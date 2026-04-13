Roma, il giorno del giudizio: faccia a faccia Ranieri-Gasperini, Friedkin decide

È il giorno del confronto. A Trigoria va in scena il faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, un incontro che arriva dopo giorni di tensioni esplose pubblicamente e che assume i contorni di una resa dei conti.

Sul tavolo ci sono tutti i nodi emersi nelle ultime settimane. A partire dal mercato, tema centrale dello scontro: da una parte Ranieri chiederà di abbassare i toni e di evitare polemiche su acquisti e trattative sfumate, dall’altra Gasperini ribadirà le proprie perplessità sulla costruzione della rosa, ritenuta non adeguata per affrontare più competizioni, soprattutto nel reparto offensivo.

Altro punto delicato riguarda i rinnovi e le prospettive della squadra. Il tecnico spinge per la conferma di alcuni elementi, mentre la proprietà sembra orientata verso un rinnovamento più profondo. Una divergenza che riflette visioni differenti sul futuro del club.

Non meno rilevante la questione legata agli infortuni. Gasperini, in questi mesi, ha espresso dubbi sulla gestione dei recuperi, giudicati troppo lunghi. Di contro, l’area dirigenziale ritiene che in alcuni casi i rientri siano stati affrettati, contribuendo a nuovi stop. Un tema attuale anche in vista della prossima gara, con situazioni ancora da valutare per alcuni giocatori.

Il confronto si inserisce in un contesto più ampio, fatto di differenze caratteriali e di approccio al lavoro. Ranieri privilegia equilibrio e compattezza interna, mentre Gasperini adotta uno stile più diretto e talvolta polemico, soprattutto nei confronti delle varie componenti societarie. Due visioni che, secondo quanto filtra, non sono mai riuscite a integrarsi davvero.

Possibile anche un coinvolgimento della proprietà, con Dan Friedkin pronto a collegarsi in videocall. Un’eventuale partecipazione che darebbe ulteriore peso all’incontro, trasformandolo in un passaggio chiave per definire le linee future.

La sensazione è che questo vertice possa rappresentare un punto di svolta. Con la squadra ancora in corsa per obiettivi importanti, ma con un equilibrio interno sempre più fragile, la necessità è trovare una sintesi. In caso contrario, il rischio è quello di arrivare a una rottura definitiva. Con i Friedkin che dovranno scegliere con chi schierarsi.

Fonti: Leggo, Gazzetta dello Sport, La Repubblica