Calciomercato Roma, cambio in vista a sinistra: Spinazzola può partire, Grimaldo il sostituto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Possibile cambio sulla fascia sinistra per la Roma in vista della prossima stagione e del mercato estivo, che comincia a scaldare i motori.

A salutare, scrive l’edizione on line de Il Messaggero (G. Lengua), è Leonardo Spinazzola. Il terzino è in scadenza di contratto 2024, e sta cercando di spingere sulla dirigenza tramite il suo procuratore per capire se il club ha intenzione di proporgli un rinnovo di contratto.

Per ora però non sono arrivate risposte confortanti all’entourage del giocatore, e quindi Spinazzola potrebbe anche salutare durante la prossima sessione di calciomercato: sia lui che la Roma non avrebbero interesse a salutarsi a parametro zero.

Il prezzo fissato per il terzino è di 15/20 milioni, con Tiago Pinto che ha già individuato il rimpiazzo per la fascia mancina: si tratta di Alejandro Grimaldo, 27 anni, esterno mancino del Benfica che lascerà il club a parametro zero in estate. Sullo spagnolo c’è anche la Juventus, ma Mourinho e la qualificazione alla Champions potrebbero fare la differenza.

