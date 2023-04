Perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della Roma: nel mirino il trasferimento di calciatori tra il 2017 e il 2021 (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Nell’ambito di una indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione di questa Procura hanno hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della Roma Spa“.

A scriverlo è la Procura di Roma tramite un comunicato. “Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021“.

“Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari (peraltro tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza“, conclude la nota.

Analoghi accertamenti di polizia giudiziaria (perquisizione e sequestro), sempre da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza, hanno riguardato anche le sedi della «S.S Lazio SpA» e della «U.S. Salernitana 1919 srl». In questo ultimo caso, al vaglio degli investigatori, ci sono alcune operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società tra le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.