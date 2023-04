Feyenoord-Ajax: prima il fungo di fumo, poi l’accendino che colpisce Klaassen. Match sospeso due volte (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – La sfida tra Feyenoord, prossimo avversario della Roma in Europa League, e Ajax, valida per le semifinali della KNVB Beker, la Coppa d’Olanda, è stata interrotta due volte dall’arbitro a causa del comportamento dei tifosi di casa al De Kuip.

In una prima occasione, il direttore di gara si è visto costretto a sospendere il match a causa della densa nube di fumo alzatasi dalla curva dei tifosi di Rotterdam, dovuta all’utilizzo di fumogeni e petardi.

Poco più tardi, la partita è stata nuovamente fermata per un lancio di oggetti da parte dei sostenitori del Feyenoord all’indirizzo del centrocampista dell’Ajax Davy Klaassen, colpito da un accendino lanciato dagli spalti e sanguinante alla testa.

Il giocatore olandese è stato poi costretto a lasciare il campo per il colpo subito. Questi i video di quanto accaduto.

🇳🇱🤯 The Feyenoord-Ajax game was temporarily suspended due to smoke! pic.twitter.com/aATtjEniMD

