Keramitsis-gol, la Roma Primavera batte l’Inter e vola in finale di Coppa Italia. Mourinho, Ryan Friedkin e Pinto in tribuna

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera, schierata per l’occasione anche con Tahirovic e Volpato, batte l’Inter per uno a zero nella semifinale a gara secca della Coppa Italia e vola in finale.

Diversi spettatori di eccezione presenti al Tre Fontane: oltre a Josè Mourinho, ormai un habitué, presenti anche Tiago Pinto e Ryan Friedkin, oltre a Mancini, Bove, Wijnaldum, Camara, Boer e Zalewski.

Il primo tempo, decisamente movimentato, si chiude sullo zero a zero nonostante le tante occasioni da gol create dai giallorossi. Le più clamorose capitano sulla testa di Missori, che a due passi dalla linea di porta manda incredibilmente alto di testa, e sul piede di Pagano, che col destro fallisce un rigore in movimento.

L’Inter è davvero pericolosa solo con Iliev, il cui destro a giro diretto verso l’incrocio viene salvato da un grande intervento di Baldi in angolo.

Nella ripresa la spinta della Roma perde consistenza e cresce l’Inter, con Baldi ancora decisivo. Ma nel finale arriva l’episodio che decide il match: cross dalla destra del neo entrato Oliveras che trova il colpo di testa di Keramitsis che vale la finale. Nel recupero Cassano, lanciato solo davanti al portiere avversario, fallisce il gol del due a zero, ma è ugualmente festa per i giallorossi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti (52′ Pellegrini); Missori, Pisilli, Tahirovic, Cherubini; Volpato (88′ Cassano), Pagano (79′ Oliveras); Padula (79′ Majchrzak).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan.

All.: Guidi.

FC INTER (4-3-3) : Botis; Dervishi, Kassama (87′ Curatolo), Matjaz, Pozzi (87′ Pelamatti); Akinsanmiro (62′ Martini), Stanković, Kamate (79′ Andersen); Owusu, Esposito (C), Iliev (79′ Sarr).

A disp.: Bonardi (GK), Tommasi (GK), Grygar, Stabile, Di Maggio, Biral, Nezirevic, Di Pentima.

All.: Chivu.

Arbitro: Sig. Claudio Panettella di Bari.

Assistente 1: Sig. Giovanni Dell’Orco di Policoro.

Assistente 2: Sig. Giacomo Monaco di Termoli.

Quarto Ufficiale: Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 81′ Keramitsis (AS Roma).

Ammoniti: 25′ Chesti (AS Roma), 36′ Kassama (FC Inter Milan), 58′ Padula (AS Roma), 89′ Keramitsis (AS Roma).

Espulsi: