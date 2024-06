Calciomercato Roma, Candela: “Anche i giallorossi sono molto interessati a Khéphren Thuram”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena di mercato riguardante l’interessamento dei giallorossi per Khéphren Thuram del Nizza.

Ecco le sue parole: “Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus, non lo conosco abbastanza bene per giudicarlo. Anche la Roma è molto interessata a Khéphren Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati“.

Kephrem Thuram, 23 anni, è un centrocampista francese, ma nato in Italia, che ha una valutazione molto alta, che supera i 20 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza nel 2025. Quest’anno per lui 27 presenze, 1 gol e un assist per lui il Ligue 1.

Fonte: Sky Sport

