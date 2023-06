Calciomercato Roma, Carnevali: “Frattesi? Per ora nessun accordo, ma il giocatore non vuole andare in Premier”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Carnevali, DS del Sassuolo, ha parlato del futuro di Davide Frattesi all’ingresso della Lega. Stando a quanto riportato dal DS, il giocatore avrebbe diverse richieste, in particolare dalla Premier, ma lui vorrebbe restare in Italia.

Queste parole di Carnevali, riportate da TMW: “Incontri ne abbiamo fatti con più squadre, non solo con l’Inter. In questo momento non abbiamo fatto accordi con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia la volontà di andare in Premier che era una delle richieste più importanti.”

Il DS ha poi aggiunto: “Valuteremo un po’, però a questo punto le decisioni le dovremo fare tutti e tre non soltanto il giocatore o chi per esso. Per cui in questo momento tutto rimane fermo e vedremo un po’. Non abbiamo intenzione, in questo momento di fare accordi con nessuna società.