“ON AIR!” – CARINA: “Scamacca verrebbe qui per fare il titolare, ho dei dubbi”, FERRAZZA: “Zalewski difficile da rimpiazzare, chiederei 30 milioni”, FERRETTI: “I veri obiettivi in entrata sono coperti”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Garcia è un Ranieri ripulito e più giovane, ed è quello che serviva al Napoli. Lui farà dei piccoli accorgimenti, si mette là coperto, pragmatico…è l’allenatore giusto. Non un grande tattico, ma di grande carattere… Con la Roma ha fatto due secondi posti, ha fatto quello che doveva fare. Il primo giorno in ritiro a Riscone, disse che chi fischiava Osvaldo era della Lazio, è anche uno di carattere…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zalewski? La cosa complicata è che se lo cedi poi lo devi sostituire, e difficilmente trovi un esterno importante a parametro zero, sono una merce pregiata. Io non lo venderei per cifre più basse di 30 milioni. È un giocatore nel quale i tifosi si rispecchiano e per i prezzi che vedo in giro per gli altri esterni, 20 milioni mi sembrano pochi. L’anno scorso pensavamo di aver trovato il futuro su quella fascia, mi piaceva da impazzire, poi ha vissuto una fase di assestamento, anche caratteriale ed emotivo. A quell’età succede spesso. La stagione definitiva dovrebbe essere la prossima per capire se è il titolare, ma non so se gli verrà data la possibilità…Zaniolo? Adesso cercano tutti un po’ di spingerlo in Nazionale, prima Mancini lo bacchettava sempre…

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo in Nazionale è sempre stato regolarmente ignorato, ora improvvisamente è diventato un titolare. Secondo me bisognava ricominciare da capo, se invece continui ad andare avanti con questo vorrei ma non posso, c’è un problema. Il pranzo tra Mou e Pinto fa notizia, ma ci sono troppi nomi scoperti in entrata, devo pensare che i veri obiettivi della Roma sono coperti. Si divertono a dare una mezza calla a qualcuno, ma i veri nomi, quelli cicciotti, restano coperti… Con Moiu si sarà parlato di giocatori in entrati, Mou conosce benissimo il mercato inglese, e la speranza è che si stia lavorando a un nome nascosto. Una strategia che è recentemente è stata utilizzata spesso dalla Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il pranzo tra Mourinho e Pinto? Buon segno, se dovessero trovarsi ancora tutti e due dalla stessa parte della barricata anche dopo il 30 giufno, in qualche modo si andrebbe a suggellare un’intesa che considero molto positiva. Uno è un manager importante, l’altro un allenatore top…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Garcia non eccita la piazza partenopea ma è un allenatore di una certa sostanza, alla Roma ha fatto buone cose, ricordiamoci le dieci vittorie consecutive. E’ un allenatore affidabile. Il botto poteva essere Luis Enrique, per il resto non so quale potesse essere.

Stefano Carina (Radio Radio): “Penso che ci sia del tempo per Scamacca prima dell’inizio del ritiro. Io però qualche perplessità ce l’ho, lui verrebbe qui a fare il titolare, mica il comprimario. E io tutta la stagione con Scamacca qualche dubbio ce l’ho. Mou vuole un attaccante alla Dzeko, uno che tiene palla e fa salire la squadra, e Scamcca non è assolutamente un giocatore del genere. Poi on vorrei che si ricominci col teatrino. Se dovesse venire, la prima domanda che farà a Mou sarà se Scamacca l’ha voluto lui. Altrimenti dopo riparte il teatrino, e dopo due anni così non vorrei si ricominciasse…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma deve soprattutto cedere e farlo entra il 30 giugno. La missione di Pinto era vendere Kluivert, poi ci sono un’altra serie di giocatori con cui fare cassa. Ora vediamo come andrà a finire, sono due settimane molto importanti per il futuro della Roma. Partire avendo già preso N’Dicka e Aouar, due giocatori di spessore, mi sembra un bel punto di partenza…”

