Occasione Morata: clausola rescissoria a 10 milioni nel nuovo contratto con l’Ateltico

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Tiago Pinto non molla Scamacca, ma è consapevole delle difficoltà dell’operazione: il West Ham infatti ha ribadito, nell’incontro di ieri, che non intende privarsene con un semplice prestito.

Per questo il gm tiene d’occhio altre piste, soprattutto quella che porta ad Alvaro Morata, attaccante spagnolo, che ieri ha guidato l’attacco delle Furie Rosse nella vittoria sull’Italia nella semifinale di Nations League.

L’attaccante ex Juve ha rinnovato il suo contratto (in scadenza 2024) fino al 2026 con l’Atletico Madrid, inserendo però una clausola rescissoria da appena 10 milioni di euro nel nuovo accordo con i madridisti.

Un particolare che rende l’ex Juve un’occasione ghiotta sul mercato, anche perché lo stipendio dello spagnolo con il rinnovo sarebbe sceso sensibilmente. Su Morata si sono accesi i fari degli arabi, ma la maxi offerta da 50 milioni non sembra convincerlo.

Fonte: Leggo