Scamacca, sì alla Roma ma il West Ham non molla. E da Mou arriva l’ok all’operazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Scamacca aspetta la Roma. Ieri Tiago Pinto ha cominciato a parlarne con il West Ham, che per il momento non apre al prestito secco del giocatore.

Gli inglesi non hanno intenzione di “regalare” l’attaccante, per il quale hanno speso tanti soldi la scorsa estate, lasciandolo partire a titolo temporaneo senza inserire almeno un obbligo di riscatto.

Trattativa non facile dunque, con Pinto che ne riparlerà più avanti con il club londinese. Scamacca attende notizie: tramite il suo agente ha già aperto completamente all’ipotesi Roma, e nel frattempo si allena per tornare in piena forma.

Intanto Josè Mourinho, che ieri ha avuto modo di parlare con Pinto a Londra, ha dato l’ok per l’attaccante: Scamacca piace allo Special One per caratteristiche fisiche e tecniche. Inoltre il portoghese non vuole arrivare a metà luglio senza l’acquisto di un nove che possa sostituire Abraham.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Il Messaggero