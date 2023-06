Volpato e Missori al Sassuolo, la Roma si prepara a fare cassa con i baby. E rischia pure Zalewski

AS ROMA NEWS – Il viaggio di Tiago Pinto a Londra è servito a gettare i semi di possibili affari, sia in entrata che in uscita. Ma il gm, che tornerà in Italia a ore, non è riuscito per il momento a concretizzare nessuna cessione.

Discorsi aperti con il Bournemouth per Vina e con il Fulham per Kluivert, mentre sarà più complicato piazzare Reynolds in Championship: l’ìnglese vorrebbe restare al Westerloo, che però non intende pagare i 7 milioni pattuiti per il riscatto. Pinto chiede quei soldi per lasciar partire l’americano, corteggiato da diversi club del campionato belga.

Se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni, così come delle partenze di Carles Perez (trattativa apertissima col Celta) e Villar (Genoa e Cagliari si sono fatte avanti). Ma al momento le cessioni più concrete sono quelle di due giovani prodotti del vivaio romanista, vicini al trasferimento al Sassuolo.

Si tratta di Cristian Volpato e Filippo Missori: Carnevali li ha messi nel mirino da tempo e ora sta accelerando. La Roma, consapevole delle plusvalenze da generare entro il 30 giugno, non ha chiuso le porte: l’affare è vicino alla conclusione per circa 10 milioni di euro. Volpato, dopo i tentennamenti iniziali, sembra ora essersi persuaso a lasciare Trigoria.

Ma non basteranno queste due operazioni in uscita a chiudere qui il capitolo plusvalenze. Per questo bisognerà seguire con attenzione la pista che porta a Nicola Zalewski: l’agente del ragazzo ha fiutato l’aria e si è messo in moto per cercare possibili acquirenti per il suo assistito.

In Inghilterra Nottingham e West Ham sono disposte a presentare un’offerta. La Roma non esclude di venderlo, ma servono 12-15 milioni di euro, tutto denaro da iscrivere a bilancio come plusvalenza. Il rimpianto di perdere un diamante grezzo sarebbe mitigato dal realismo dell’attualità: i Friedkin non vogliono nuove sanzioni dall’Uefa per il mancato rispetto del fair play finanziario.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Leggo