Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L’ex Roma: “Motivato e ambizioso come non mai”

ALTRE NOTIZIE – Non sarà Galtier, ma Rudi Garcia il prossimo allenatore del Napoli. Il francese ha firmato un contratto biennale da tre milioni annui.

Questa la nota ufficiale del club: “Aurelio De Laurentiis ha il piacere di annunciare che il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo”.

L‘ex allenatore della Roma torna dunque in Italia dopo tre stagioni vissute in giallorosso, nelle quali ottenne due secondi posti, prima di essere esonerato nella terza.

“Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia“, le prime parole di Rudi Garcia da nuovo tecnico dei partenopei.