Di Marzio: “Per Scamacca alla Roma serviranno tempi lunghi. Fulham in pole per Kluivert, col Bournemouth si tratta per Vina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Di Marzio fa il punto sul viaggio di Tiago Pinto a Londra per trattare Scamacca e lavorare alle cessioni degli esuberi.

Stando a quanto racconta il giornalista di Sky Sport, per convincere il West Ham a cedere l’attaccante ex Sassuolo in prestito ci vorrà tempo, per cui servirà pazienza prima di arrivare a un’eventuale fumata bianca.

Per Justin Kluivert, dopo l’esperienza al Valencia, Pinto ha incontrato diversi club inglesi, soprattutto il Fulham, al momento il club più interessato, con il Bournemouth più defilato, ma pronto a trattare per Matías Viña dove il difensore uruguaiano è stato in prestito nella seconda parte della stagione: il club inglese non ha voluto pagare i 17 milioni per il riscatto, ma la Roma è disposta ad abbassare le pretese fino a 7-8 milioni.

Per quanto riguarda Bryan Reynolds, sul terzino ci sono alcuni club inglesi di Championship ma anche squadre top del campionato belga. L’americano vorrebbe rimanere al Westerlo che però non vuole arrivare ai 7 milioni fissati per il riscatto.

Più difficile piazzare Gonzalo Villar, che rientrerà dal prestito al Getafe: alla porta della Roma ci sono Cagliari e Genoa, con il giocatore che preferirebbe restare in Italia. I giallorossi chiedono 4 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com