Calciomercato Roma, c’è anche Holm in lista per il ruolo di terzino destro

AS ROMA NEWS – La Roma è alla continua ricerca di un terzino destro da inserire nell’organico giallorosso. Come riferito da Il Secolo XIX, il club giallorosso si sarebbe inserito nella corsa per Emil Holm, calciatore di proprietà dello Spezia in prestito all’Atalanta.

I capitolini avrebbero chiesto informazioni per il terzino 24enne svedese, ma resta da capire la valutazione degli spezzini, che hanno la volontà di incassare più degli originari 8,5 milioni pattuiti con i bergamaschi come diritto di riscatto, tenendo conto che il 50% andrà girato al Sønderyjske.

Sull’esterno destro, in grado di giocare anche e soprattutto come centrocampista, anche l’interesse di altre società del nostro campionato, come Juventus, Inter, Genoa e Lazio. Holm quest’anno con la maglia dell’Atalanta ha giocato 22 partite, realizzando un gol e tre assist.

