Calciomercato Roma: il Chelsea irrompe su Omorodion, i giallorossi ora pensano a Retegui

AS ROMA NEWS – Tutti pazzi per Samu Omorodion. Il centravanti dell’Atletico Madrid è seguito con grande attenzione da Roma e Napoli, ma ha attirato l’interesse anche di altri top club europei. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Chelsea si è inserito di prepotenza nella corsa per lo spagnolo classe 2004.

I Blues sono pronti a fare sul serio e considerano Omorodion il primo obiettivo per l’attacco, ma dovranno accontentare le elevate richieste economiche dei Colchoneros: la prima offerta di 40 milioni di euro è stata rispedita al mittente, con l’Atletico che chiede gli 80 milioni di euro presente sul contratto del giocatore come clausola rescissoria.

La Roma dunque sembra fuori dalla corsa. E ora Ghisolfi pensa a Mateo Retegui, uno dei profili più desiderati di questo calciomercato. Reduce da una buona stagione con il Genoa, impreziosita da 9 reti in 31 apparizioni, l’attaccante è sul taccuino anche della Fiorentina. I giallorossi infatti potrebbero puntare su di lui per completare il proprio parco attaccanti in caso di partenza di Tammy Abraham, ma la richiesta economica del Genoa è elevata.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!