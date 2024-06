La Roma ha scelto la sede del ritiro: sarà al St. George’s Park, nella “Coverciano inglese” di Burton

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, salvo clamorosi colpi di scena, ha deciso la sede del suo ritiro estivo che seguirà quello iniziale svolto a Trigoria: i Friedkin hanno scelto il St. George’s Park National Football Centre come luogo in cui la squadra dovrà preparare al meglio la prossima stagione.

Si tratta di una Coverciano inglese, la casa del calcio britannico, dove le 27 selezioni (maggiori e giovanili, sia maschili che femminili) preparano i grandi appuntamenti. Ma non solo visto che negli ultimi anni ha ospitato la bellezza di 150 squadre, e non solo calcistiche: dalla nazionale di rugby inglese a quella di Hockey, passando per quelle di Judo e nuoto. Il punto nevralgico dello sport inglese, i campi dove Bellingham e compagni hanno preparato la spedizione tedesca per Euro2024.

All’interno del St. George’s Park la Roma di De Rossi troverà ogni possibile comfort: oltre a una fornitissima sala allenamento, c’è una sala dedicata all’idroterapia e diverse altre facilities che lo rendono un centro sportivo davvero all’avanguardia. La struttura si trova a Burton, nella contea dello Staffordshire, a pochi chilometri da Birmingham, nel cuore dell’Inghilterra.

Il clima in quelle parti è decisamente più fresco e umido rispetto a quello della Capitale: a luglio e agosto a Burton le temperature massime medie sono di 20-23 gradi contro i 35 di Roma. La squadra raggiungerà il St. George’s Park i primi d’agosto e ci resterà una decina di giorni prima di fare ritorno a Trigoria. Scontato il fatto che si giochi almeno un’amichevole contro un club inglese.

Fonte: Il Romanista

