“ON AIR!” – FERRAZZA: “Potrebbe arrivare presto un’offerta importante per l’acquisizione della Roma”, CORSI: “Se i Friedkin non spendono ci sarà contestazione”, CASANO: “Hummels? Un fenomeno, verrebbe qua a fare il titolare”, MORONI: “E’ il calcio dei morti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fuori Smalling, 35 anni, 4,5 milioni di ingaggio, 5 presenze in stagione, e dentro Hummels con stessa età e stesso ingaggio, ma integro ed eletto miglior difensore dell’ultima Champions: per me la Roma diventa più forte… Sul mercato dei nomi fatti non ce n’è uno che mette d’accordo tutti i tifosi, nemmeno Chiesa, Morata e Icardi, figuriamoci i giovani…se ne troviamo uno che mette d’accordo tutti facciamo festa…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Hummels? Se vuoi abbassare l’età della squadra e il monte ingaggi, e poi offri un biennale a tre milioni e mezzo a uno di 35 anni…beh io non glieli darei mai… Io Smalling nemmeno vorrei più vedere qui a Roma. Meglio uno come Huijsen, meglio un giovane su cui scommettere…Io potrei riflettere giusto su Morata, ma alla fine non prenderei nemmeno lui…solo giovani…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Hummels? Potresti fare un’ottima Roma partendo da Mancini e Ndicka, confermando Llorente e prendendo un quarto difensore più giovane. Se la Roma prende un quarto, il pacchetto di centrali è buono. Non capisco perchè andare subito a spendere soldi per un reparto che è l’ultimo che devi toccare. Poi non ci lamentiamo se facciamo il mercato come faceva Pinto, in base a quello che passa per l’aria…Una società seria non si fa ingolosire dall’Hummels del momento, ha 36 anni, lascia il Borussia, che non è la squadra più forte d’Europa, e chi lo piglia? Il Mallorca. O la Roma. Questo è il calcio dei morti…A me sinceramente pensare di partire con Icardi e Hummels mi mette un po’ tristezza…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Hummels qua viene a fare il titolare, mica il quarto… E con lui miglioreresti. La coppia Mancini-Ndicka non è affidabile, lo ha dimostrato nelle ultime partite da campionato. Il difensore non è una priorità? Ma ci sono momenti e momenti sul mercato, adesso è la fase dei costi zero e impostare determinate operazioni. Hummels è un fenomeno, ha fatto una finale di Champions un mese fa! Ha giocato 40 partita! Se devi prendere due terzini e spendere 30 milioni, il centravanti a 30 milioni, Chiesa a 25, la mezzala a 15…per completare la rosa devi prendere per forza prendere un paio di prestiti e parametri zero…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se la Roma dovesse prendere un quarto centrale che non sia Hummels, dovrebbe pagare il cartellino 5-6 milioni e poi dargli uno stipendio…e allora prendi Hummels. E’ un acquisto che economicamente non ti sposta, non è che vai a spendere 30 milioni per Hummels…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo che i Friedkin stanzieranno 5 milioni di euro per il mercato del Cannes, squadra che milita in serie D francese… Io non ci posso credere che spenderanno 700 milioni per l’Everton, 5 milioni per il mercato del Cannes, e non spendono per la Roma. Stavolta non la passerebbero liscia, ci sarebbe una sonora contestazione…Ieri ho visto un certo Kantè che correva il triplo di Pellegrini…ho visto un Kantè enorme…ma non si può comprare? Ma che sta a fa in Arabia, ma venisse alla Roma… Guadagna 25 milioni l’anno? Ok, allora non si può fare, leviamolo…Non chiedo Mbappè, ma giocatori che sono in Italia: un Chiesa, un Vlahovic, un Pavard, un Dumfries. Un tempo andavamo sotto ai giocatori di Inter, Juve o Milan, ma servono i soldi…”

Francesca Ferrazza (Rete Sport): “Mi arriva adesso la notizia che l’operazione dell’Everton e l’abbassamento dei costi della Roma sia un’operazione volta a rendere il club più vendibile, e che questa estate potrebbe essere quella utile per l’arrivo di un’offerta importante per l’acquisizione della Roma. E’ una voce che ricomincia a serpeggiare: potrebbe arrivare presto un’offerta importante, non so se gruppo arabo o gruppo americano, ma ricomincia a circolare negli ambienti questa possibilità…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Hummels? L’agente dice che vuole una vita tranquilla…e allora andasse a fare una vita tranquilla. E’ uno che ha staccato, che vuole vivere gli ultimi fuochi di un’eccellente carriera in infradito e col mare davanti. Qua non se le può mica mettere le infradito… Io un’operazione del genere non la farei mai, non vorrei che il giocatore fosse sazio…vecchio per vecchio mi tengo Smalling, che magari mi fa un’ultima stagione da 30 partite… A me sembra strano che la Roma, con tutte le cose che ha da fare, sta pensando a un difensore centrale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è chi dice che la Roma va rivoluzionata e chi dice che gli bastano 3-4 giocatori, io spero solo che abbiano le idee chiare. Nel mercato francese ci sono tante opportunità che sul campo ti danno ritorni importanti. La squadra va migliorata: sostituire Smalling con Hummels potrebbe essere un affare, sembra un giocatore integro. Ma poi devi pensare all’attacco…senza Lukaku e con questo Abraham, bisogna mettere le mani al reparto offensivo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!