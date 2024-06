Dalla Francia: Friedkin pronti a triplicare il budget di mercato del Cannes

AS ROMA NEWS – Progetti ambiziosi anche in Francia per Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma che però hanno allargato il campo dei club di calcio acquistati prendendo il controllo anche del Cannes, e a breve dell’Everton.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de L’Equipe, i texani hanno intenzione di investire con una certa forza sul club francese, che attualmente milita nel National 2, la quarta serie transalpina: dopo un anno di transizione, i Friedkin sono pronti a lanciare la scalata verso il calcio professionistico.

Le intenzioni dei proprietari della Roma sono state spiegate in un articolo del quotidiano in cui si racconta come il numero di dipendenti sia raddoppiato (da 15 a 30), gli spogliatoi verranno a breve ristrutturati, sarà potenziato il settore medico, ma soprattutto triplicato il budget di mercato: il Cannes avrà a disposizione 4,5 milioni di euro da spendere per la compravendita dei calciatori. Una cifra record per una squadra di quella categoria.

Laborde, attuale dg del club arrivato a gennaio dal Monaco, ha detto: “Le ambizioni sono molto chiare, vogliamo tornare tra i professionisti“. Sebastien Perez da fine marzo è il nuovo coordinatore sportivo e basa il suo lavoro sui dati. Fabien Pujo sarà l’allenatore per la prossima stagione.

Fonte: L’Equipe

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!