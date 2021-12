Calciomercato Roma, c’è anche Loftus-Cheek per il centrocampo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Voci discordanti sulle mosse di mercato della Roma arrivano oggi dai quotidiani in edicola. Per Il Tempo si allontana la pista Grillitsch, che da Trigoria non viene considerato un obiettivo.

Di parere opposto sia la Gazzetta dello Sport che Il Romanista, per i quali l’austriaco resta un candidato forte per la mediana giallorossa tanto da essere uno dei favoriti per il calciomercato di gennaio.

Ma non è l’unico. Secondo Il Romanista negli ultimi giorni ha ripreso quota la candidatura di Ruben Loftus-Cheek, 25 anni, mediano box-to-box che sta trovando poco spazio nel Chelsea. A Mourinho l’inglese di origini guyanesi piace molto, ma strapparlo ai Blues non è compito per niente facile.

La Roma infatti preferirebbe operare con la formula del prestito ed eventuale diritto di riscatto, il Chelsea invece lascerebbe partire il proprio centrocampista solo a titolo definitivo e davanti a un’offerta sostanziosa.

Fonte: Il Romanista