Linea verde per la Roma, ecco la svolta di Mourinho

AS ROMA NEWS – La svolta di Mourinho, titola l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza). Lo Special One è intenzionato a dare ancora più spazio alla “linea verde”, e cioè ai giocatori provenienti dalla Primavera per queste ultime partite del 2021.

A cominciare da domani sera: nuova chance per Edoardo Bove, 19 anni, centrocampista che ha ben impressionato contro il CSKA Sofia tanto da meritarsi un’altra occasione contro lo Spezia.

Ma non sarà il solo: anche Felix è in corsa per una maglia da titolare al fianco di Abraham, afferma il Corriere della Sera (G. Piacentini). Il giovanissimo attaccante ghanese, rientrato in gruppo dopo essersi negativizzato al Covid, si giocherà un posto con Borja Mayoral e Shomurodov.

La panchina poi sarà infarcita di ex Primavera: da Zalewski a Darboe fino a Volpato, domani sera il serbatoio verde proverà a dare nuova linfa alla Roma di Mou. Che sembra intenzionato a puntare sui ragazzi del vivaio in attesa che il mercato di gennaio gli metta a disposizione i rinforzi attesi.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera