Mou, il tesoretto per il mercato arriva dalla Conference: Grillitsh si allontana, nuovo obiettivo per la Roma

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il tesoretto per il mercato di gennaio, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), arriva dalla Conference League.

Quei 12 milioni finiti già nelle casse del club potrebbero permettere a Tiago Pinto di muoversi con maggior efficacia e libertà per portare a Trigoria i rinforzi richiesti da Mourinho. A partire dal centrocampista.

Il nome nuovo per la mediana è quello di Giulio Maggiore, 23 anni, il cui valore di mercato è intorno agli 8 milioni di euro, e il contratto in scadenza nel 2023. Finora in stagione ha giocato 1287 minuti in 16 presenze complessive, ma al momento gli manca il ritorno al gol, visto che nella scorsa stagione ne aveva realizzati cinque, di cui tre in campionato nella sua prima annata in Serie A, che gli era valsa anche l’Europeo con l’Under 21.

Quello di Maggiore però non è l’unico obiettivo su cui si sta lavorando: piacciono infatti anche il messicano Hector Herrera, in questo momento poco impiegato nell’Atletico Madrid, e il portoghese Xeka del Lille oltre a Tolisso del Bayern Monaco.

Stando a quanto racconta oggi Il Tempo (E. Zotti), sembra sfumata invece la pista Grillitsch oltre a quella che porta a Zakaria: l’austriaco non sarebbe infatti un obiettivo della Roma. Lo svizzero invece lo era, ma preferisce il trasferimento in un club che gioca la Champions.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo