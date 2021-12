MOURINHO: “Sono felice alla Roma, progetto mai avuto in carriera. Io, Pinto e Friedkin sulla stessa linea. Mercato? Mancano due o tre posizioni” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla in conferenza stampa nell’inedito orario della domenica mattina. Lo Special One risponde alle domande dei cronisti presenti a Trigoria alla vigilia di Roma-Spezia, gara di campionato in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

Mangiante (Sky Sport): “C’è lo Spezia e un allenatore che conosce bene. Un ricordo? Sulla Roma, buona prestazione di Mayoral e Abraham: pensa di confermarla?”

“La gente pensa che abbia conosciuto Thiago nell’Inter, ma io lo conoscevo quando era un ragazzino nel Barcellona. Ho tanti bei ricordi di lui, è uno dei miei ex calciatori che hanno scelto questa vita dura di allenatore come Stankovic o Chivu. Mi preoccupo di sapere cosa hanno fatto loro. Ora è diverso perchè siamo avversari. Su Borja-Tammy, è vero che hanno giocato bene, è anche vero che non abbiamo tanti giocatori in avanti, sono un’opzione. Ma anche Shomurodov e Felix possono giocare. Sono contento perchè hanno segnato, e per un attaccante non è sufficiente giocare bene specie per l’opinione pubblica. E’ importante anche per l’autostima”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Come cambia il gioco di Abraham con una punta come Mayoral rispetto a Shomurodov o Felix?”

“Shomurodov è più di corsa e profondità, Mayoral è più di palla e pericoloso dentro l’area. Per Tammy non cambia tanto giocare con uno o con l’altro, ha il suo profilo di gioco”.

Pastore (Il Romanista): “Se dovesse proseguire con la difesa a tre, ha individuato il giocatore che può dare un cambio a Karsdorp e Vina con El Shaarawy fuori?”

“E’ difficile. Non abbiamo i giocatori per giocare a 4, non abbiamo Perez, Pellegrini, El Shaarawy…Non abbiamo tante soluzioni. Nel sistema a tre non abbiamo ricambi per Karsdorp e Vina. E’ così”.

Zotti (Il Tempo): “Lei in estate era stato onesto e che la priorità per il mercato era il centrocampista e non è arrivato. Ora gennaio è arrivato, è ancora quella la priorità o è il terzino?”

“Approfitto della domanda per dire una cosa chiara una volta in più: non sono dispiaciuto del mercato estivo, è stato un mercato di reazione ai nostri problemi. Non è che il club non ha voluto darmi il centrocampista, non abbiamo litigato per questo. No. E’ stato un mercato reattivo. Ovviamente mi dispiace, vorrei avere la miglior rosa possibile per competere traguardi più importanti, ma ho compreso le difficoltà. A gennaio vogliamo tutti fare qualcosa, ma non un investimento pazzesco, grosso, nemmeno simile a quello fatto in estate. A gennaio faremo qualcosa per dare equilibrio alla rosa. Siamo tutti e tre, io, Pinto e proprietà, sulla stessa linea. Non c’è divergenza di opinione, siamo tutti sulla stessa linea. A gennaio vedremo se potremo fare qualcosa, la seconda parte di stagione è ancora più importante. La priorità? Dove abbiamo limitazioni, lo hai già detto tu con la tua domanda. Ora se guardiamo alla rosa ci si spaventa un po’, mancano in tanti. Ma normalmente la squadra manca di due o tre posizioni. Ma ora abbiamo tre partite da giocare prima di gennaio, e cerchiamo di fare più punti possibile”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Lei ha detto che non le piace giocare a cinque. Felix è convocabile?”

“Non mi dispiace giocare a tre, ma con giocatori offensivi sulle fasce che devono adattarsi a compiti difensivi. Non mi piace invece giocare a cinque. A me piace la cultura tattica, il temo aiuta a costruirla e ad avere una squadra preparata a giocare in modi diversi. I sono perfettamente aperto per cercare il meglio dai miei giocatori. Con i calciatori giusti, non mi dispiace per niente giocare a tre. Quello che mi dispiace all’inizio del progetto lungo è l’emergenza e situazioni inaspettate, invece di dare solidità alla costruzione ogni settimana dobbiamo saltare in funzione dell’emergenza che abbiamo. Come tutti gli allenatori, vorrei avere un gruppo senza infortuni e squalificati, e poter costruire. In emergenza non si riesce trovare solidità, ed è più difficile. Ma non serve piangere tanto, dopo la pausa di Natale tornerà qualche calciatore. Felix è convocato, si è allenato con noi tre giorni”.

Lengua (Il Messaggero): “Come si fa a cambiare la mentalità delle seconde linee e incentivarli a fare meglio?”

“Dipende dal profilo delle seconde linee. Se sono giovani e senza esperienza, allora si deve lavorare e aspettare. Sono problemi che solo l’esperienza aiuta. Se la seconda linea è di gente esperta, che pensa che deve stare in prima squadra, questo è ovviamente un profilo diverso. Contro l’Inter avevamo 8 giocatori in panchina con meno di 21 anni, giocatori che giocavano in Primavera. Come Bove. La Primavera è un campionato di livello molto basso e non prepara i giocatori per giocare in Serie A. Sono giocatori di talento ma che devono imparare. Sul secondo gol a Sofia, e non è una critica, il modo in cui Darboe si fa a quella palla è naif…Mai si può perdere un duello del genere, mai. Questo lo paghi. Preferirei guardare la panchina come Simone Inzaghi che ha Correa, Darmian, Ranocchia, Lautaro… Ma è una realtà diversa e mi fa piacere lavorare con loro. Non è una critica, ma una realtà. Che si può fare? Solo lavorare su questi ragazzi giovani, e aspettare che l’esperienza cresca. Magari paghi col risultato, o con la sofferenza come a Sofia. Però è così. Voglio che sia chiaro per la centesima volta che mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento di stare qui alla Roma, in un progetto diverso che ho sempre avuto nella mia carriera. Non ho nessun dubbio che sono con tutto quello che ho in questa sfida”.

Stigozzi (Centro Suono Sport): “I suoi giocatori sono tra i più ammoniti nonostante non siano tra i più fallosi.. E’ un caso o è un problema di cultura tattica? Manca un po’ di furbizia?”

“Meglio parlare di un’altra statistica: siamo la squadra di Serie A con più tiri in porta. Meglio dire questo, così non dico altro di quello che dovrei dire…”



