Trigoria, i tifosi si schierano al fianco di Mourinho: “Con lui fino all’inferno” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Nessun dubbio da parte dei tifosi della Roma: “Con Mourinho fino all’inferno”.

Questo lo striscione di sostegno al tecnico apparso questa mattina fuori Trigoria prima della conferenza stampa in vista dello Spezia.

Nonostante le tante polemiche visto le ultime brutte cadute avute in serie A come quelle con Inter e Bologna o ancora peggio quella contro il Bodo in Conference League, la piazza ha ancora totale fiducia nello Special One.