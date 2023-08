Calciomercato Roma, concreto tentativo per Lukaku: il Chelsea chiede 30-40 milioni, i giallorossi puntano al prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Zapata. Tiago Pinto lavora su due tavoli, e ora sembra seriamente intenzionato a provarci anche per Romelu Lukaku.

Il belga, fallito il trasferimento alla Juventus, aspetta di trovare ancora una sistemazione non essendo interessato a giocare in Arabia Saudita. Stando a quanto riferisce il portale Goal.com, la Roma ha mosso i primi passi in direzione del Chelsea per capire la fattibilità dell’affare.

I giallorossi, scrive il sito, stanno facendo un concreto tentativo per il 30enne. La richiesta degli inglesi per Lukaku fino ad ora è sempre stata molto alta, tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma negli ultimi giorni di mercato le pretese potrebbero cambiare.

Il piano della Roma è quello di aspettare la fine di agosto per provare a portarlo via in prestito, puntando anche all’aiuto del Chelsea per pagare una parte dell’ingaggio. Lukaku, infatti, attualmente guadagna ben 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori portata per le casse del club giallorosso.

Fonte: Goal.com