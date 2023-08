CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 22 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – IL LECCE PUNTA FATICANTI – Giacomo Faticanti (19) non sembra rientrare nei piani di Mourinho e il giocatore potrebbe lasciare Trigoria. Il Lecce, alla ricerca di un centrocampista futuribile, lo ha messo nel mirino. (Gazzetta.it)

Ore 9:10 – SUGGESTIONE LUKAKU, SOULOUKOU A LONDRA – Resta viva la suggestione Lukaku (30) come colpo last minute dei giallorossi, ma il Chelsea dovrebbe acconsentire al prestito del giocatore, pagando anche una ricca fetta di stipendio. La voce di Lina Souloukou a Londra infiamma le voci di mercato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – WILLIAM JOSE’ L’ALTERNATIVA PER L’ATTACCO – Al momento l’unica alternativa in piedi per l’attacco della Roma è William Josè (31), centravanti brasiliano del Betis. Il calciatore però non convince Mourinho. (Il Messaggero)

Ore 7:35 – ZAPATA, LA ROMA OFFRE 5 MILIONI – L’offerta di Tiago Pinto per Duvan Zapata (32) è di 5 milioni più 5 di bonus difficilmente realizzabili. L’Atalanta non è convinta dell’offerta, trattativa in stallo. Il giocatore ha già detto sì ai giallorossi. (Gianlucadimarzio.com)

