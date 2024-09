Calciomercato Roma, conferme su Zalewski-Galatasaray. Sky Sport: “Affare a titolo definitivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato estivo non sembra volerne sapere di dare tregua alla Roma. Arrivati al 9 settembre infatti c’è ancora un calciatore giallorosso che potrebbe lasciare Trigoria.

Si tratta di Nicola Zalewski, esterno offensivo 22enne che dopo essere stato avvicinato dal PSV Eindohoven (senza successo) ora è finito nel mirino del Galatasaray: il mercato in Turchia infatti terminerà solo il 13 settembre e l’affare è possibile.

La notizia del forte interesse per l’esterno polacco viene confermata in queste ore da Sky Sport e dal sito gianlucadimarzio.com: il Galatasaray, alla ricerca di un rinforzo a sinistra, vuole Zalewski ed è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo.

La Roma, che in quel ruolo è sufficientemente coperta, potrebbe decidere di sacrificare il 22enne polacco ma solo in cambio di una buona proposta. Da capire però le intenzioni del calciatore, che dopo aver snobbato la corte del PSV Eindhoven potrebbe dire no anche a un trasferimento in Turchia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!