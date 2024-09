Calciomercato Roma, conferme sull’arrivo di Djidji: si attende solo la fumata bianca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si era sparsa nella giornata di ieri la voce di un possibile approdo alla corte di Ivan Juric di Koffi Djidji, 31 anni, difensore franco-ivoriano ex Torino e attualmente svincolato.

L’indiscrezione di mercato trova oggi conferme sulle pagine de Il Romanista (I. Mirabella), che ne parla come un affare in dirittura d’arrivo. Vista la ferma intenzione del tecnico di giocare con la difesa a tre, Juric ha chiesto alla Roma di acquistare un altro centrale difensivo.

Mancini, Hermoso, Ndicka, e Hummels non bastano, e allora Ghisolfi si è rituffato sul mercato degli svincolati individuando in Djidji il calciatore giusto. Juric lo conosce molto bene: al Torino il centrale ha collezionato un totale di 75 presenze con il tecnico croato in panchina.

L’ingaggio non sarà un problema: ai granata Djidji percepiva meno di un milione di euro. La scelta del franco-ivoriano non è però una sorpresa: la società giallorossa da tempo monitorava il profilo del giocatore. Il paradosso è che Djidji, solo pochi giorni fa, è stato vicino a vestire la maglia giallorossa anche nella Roma di Daniele De Rossi.

Nella maggior parte della sua carriera ha giocato nella difesa a 3 come centrale, ma è in grado di ricoprire anche il ruolo di braccetto. Il centrale 31enne è pronto ad abbracciare nuovamente Juric, ora si attende solo la fumata bianca.

Fonte: Il Romanista

