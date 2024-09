JURIC: “Roma grandissima occasione. Voglio una squadra aggressiva, questi calciatori possono farlo. L’obiettivo dei Friedkin è la Champions” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore giallorosso, Ivan Juric. Il tecnico croato si presenta ai giornalisti alla vigilia della delicata sfida contro l’Udinese.

Queste le sue dichiarazioni sul suo arrivo alla Roma, sulla partita di domani contro i friulani e sulle possibili scelte di formazione:

La proprietà vuole la Champions? Quali cambiamenti porterà?

“L’anno scorso con Daniele la squadra ha dimostrato che può lottare con chiunque. In questi 8-9 mesi abbiamo visto tanto concetti che mi piacciono, il gioco a tre e l’aggressività. Dobbiamo mettere insieme tutto in una partita”.

Che partita sarà domani?

“L’Udinese ha cambiato mentalità, sta andando forte e con giocatori che danno sensazione di grande potere fisico e tecnico. E’ una delle più forti in Serie A e sarà durissimo affrontarli”.

Il suo tipo di gioco è adatta a questa rosa?

“La prima Roma di Daniele era molto aggressiva, e mi sembrava che i giocatori potessero farlo. C’è da riprendere questo discorso, più che la corsa è la posizione, le conoscenze. Ho notato che ci vorrà un po’ di tempo, ma la squadra può fare pressing alto, magari non tutta la partita, ma questa caratteristica rimane”.

Chiedo all’uomo: ha accettato un contratto breve, è la sua grande occasione della sua carriera?

“Sono tutte grande occasioni. La Roma è la squadra più grande che ho allenato, è senza dubbio una grandissima occasione. Vedendo la rosa, penso si possa fare bene”.

Ha parlato con la proprietà? Cosa le è stato chiesto?

“La proprietà è stata molto chiara e diretta. La rosa sta diventando molto più giovane, c’è una base esperta, c’è un mix. Hanno chiesto risultati e lo sviluppo dei giocatori. L’obiettivo generale è entrare in Champions e restare lì negli anni”.

Cosa non ha funzionato in queste prime quattro partite?

“A tratti ci sono state cose positive e negative durante le stesse partite. C’è da migliorare, non è tutto da buttare, Daniele ha fatto un grandissimo lavoro, i giocatori stanno benissimo fisicamente. Io vorrei introdurre certe cose che ho visto in passato e che secondo me possiamo farle”.

Come ha trovato la squadra dal punto di vista mentale?

“Alla base degli esoneri sono sempre i risultati. Penso che la squadra ha dato tutto a Daniele. Io qua non ho percepito problemi, penso che l’unica ragione sia i risultati”.

Nel suo progetto come intende sfruttare Dybala?

“Paulo è intelligente, sempre posizionato bene, sa fare un bel lavoro difensivo. Fa tutte e due le fasi, è chiaro che non deve correre 100 metri. Nessun problema. In attacco se sta bene vedi un calciatore di grandissima qualità”.

Dybala e Soulè possono giocare insieme a Dovbyk?

“Sì, possono giocare insieme, assolutamente si e senza problemi”.

Come ha trovato la difesa? Hermoso può essere il leader?

“La difesa è strutturata bene, sono abituati a giocare a tre, Hermoso sa fare il terzo a sinistra. Lui e Hummels non sono ancora al top, ma stanno lavorando benissimo. E’ importante avere fisicità ma essere intelligenti e sapersi muovere nel momento giusto”.

Ha parlato con Zalewski?

“Si sta risolvendo la cosa nel modo giusto. E’ un giocatore che mi piace. Si va verso la direzione giusta, secondo me può essere importante per lo sviluppo di tutta la stagione”.





